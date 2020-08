Juan Zapata, del COE Nacional: ‘nadie puede asegurar que los hinchas no vayan a los exteriores de los estadios’

LEA TAMBIÉN

Juan Zapata, miembro del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), manifestó que la aglomeración de aficionados en los exteriores de los escenarios deportivos es la mayor preocupación del organismo nacional cuando se reanude la LigaPro.

Esto a propósito de los ocho casos positivos por covid-19 que se reportaron en Liga de Quito a 15 días de la fecha programada para que se retome el campeonato nacional. Los albos tenían previsto un partido amistoso frente a Aucas la mañana de este sábado 1 de agosto del 2020.



Pero tras conocer los resultados de las 54 pruebas PCR que se realizaron los jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico y demás personal que labora en la institución, e identificar que ocho personas contrajeron el virus, decidieron suspenderlo tal y como dispone el protocolo de bioseguridad.



Zapata aseguró que “el tema de futbolistas contagiados no era el contexto más importante”, sino “la pasión que levanta el fútbol”, motivó por el cual se retrasó el fijar una fecha para la reanudación del torneo doméstico, señaló en una entrevista con Radio I99, de Guayaquil.



El funcionario puso por ejemplo lo ocurrido en días pasados en las inmediaciones del estadio Capwell, cuando un grupo de aficionados identificados con Emelec causaron disturbios y enfrentamientos con la policía.



“Lo que queremos es compromiso ciudadano. No hagan banderazos, no vayan hacer aglomeraciones en los estadios. Que los barrios no se reúnan en las calles. Hay que entender que es una normalidad diferente”, aseveró.



También dijo que el protocolo de bioseguridad presentado por LigaPro “no le deben nada a Europa” pero que el mismo no será efectivo sino cuentan con la colaboración de los hinchas.



Zapata argumentó que el motivo por el cual se aprobó con anterioridad el protocolo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y se dio luz verde al inicio de los torneos de Segunda Categoría y Súperliga Femenina fue por la expectativa que podrían generar los partidos de Serie A y B.



“No es lo mismo un Barcelona vs. Emelec a un juego de Segunda Categoría, por eso se los aprobó primero. Nadie puede asegurar que sus hinchas no vayan a los exteriores de los estadios. Los incidentes en el Capwell nos dieron la razón”, concluyó.