El piloto Juan Manuel Correa llegó a Bélgica a un año de su accidente

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un año después del accidente que sufrió, el piloto ecuatoriano-estadounidense Juan Manuel Correa llegó a Bélgica para visitar el circuito de Spa Francorchamps, donde, además perdió la vida el piloto francés Anthoine Hubert durante la primera vuelta de la carrera de Fórmula 2.

La tarde de este jueves 27 de agosto, Correa fue al lugar mismo del accidente en la curva Radillon. El próximo fin de semana, durante las carreras de la F2 y F1 y se entregará un reconocimiento especial a Juan Manuel Correa.



“Ha llegado el momento de cerrar este capítulo, de mirar hacia adelante, y sobre todo de pagar un tributo a alguien a quien no pude hacerlo desde Miami. Lo tenía pendiente. Recibí la invitación de la F2 y estoy contento de estar aquí, pero a la vez será un fin de semana muy triste y emocionante para mí”, señaló Correa en un boletín de prensa entregado por su jefe de comunicación.

We miss you, mate. 💙 pic.twitter.com/peyItJ7KpE — Juan Manuel Correa (@JMCorrea__) August 27, 2020

Tras el accidente de ese 31 de agosto, Correa estuvo en coma. Estuvo a punto de perder la vida, y luego una de sus piernas. Tras un sinnúmero de operaciones aseguró que la recuperación va por buen camino. “Tengo en mente regresar el año que viene, antes de lo esperado. Todavía me queda alguna operación, y a finales de año me quitarán el anillo que me rodea la pierna derecha”, añadió.



Confirmó que está en sus planes el retorno a la F2 para el próximo año- “La decisión de volver tomó su tiempo. Al principio me tocó luchar por sobrevivir, con problemas en pulmones y en las piernas, todo a la vez. Luego tocó salvar la pierna derecha… luego empecé a pensar ¿qué podía hacer si me recuperaba de esto?, tenía un largo camino por delante. Lo más importante es que este accidente no me hecho tener miedo y que no se me ha quitado la pasión por correr, es algo que quiero seguir hacienda”.