Juan Manuel Correa: ‘Mick (Schumacher) es un tipo normal; muy humilde y simpático’

El ecuatoriano Juan Manuel Correa, que compite con bandera estadounidense en la Fórmula 2, declaró este martes, 9 de julio del 2019, que el alemán Mick Schumacher -hijo del único séptuple campeón mundial de la historia de la Fórmula Uno, Michael Schumacher-, uno de sus rivales en el campeonato, "es un tipo normal" y que es "muy humilde y simpático".

Correa se expresó de esta forma durante una visita a la Redacción Central de la Agencia EFE, en la que comentó que "puede" que la presencia del hijo del Kaiser -debutante, al igual que él, en la categoría- haya puesto "algo más el foco" sobre la F2, pero que eso a él "no" le "afecta".



"Su presencia es buena, en el sentido que puede que nos presten algo más de atención, pero a mí no afecta esto para nada. Como piloto no cambia nada", apuntó Correa.



"De hecho, él es mi amigo desde que coincidimos en la Fórmula 4, en 2016", comentó el piloto ecuatoriano-estadounidense.



"Mick es agradable. Es un tipo normal, muy humilde y simpático", manifestó este 9 de julio Juan Manuel Correa.