Juan Manuel Correa: 'Estoy agradecido de estar aquí, aunque todavía tengo un largo camino para mi recuperación'

El piloto ecuatoriano-estadounidense Juan Manuel Correa reapareció en sus redes sociales después de haber sido operado en Londres (Inglaterra). Esto, después de un accidente sufrido en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 2, en el cual falleció el francés Anthoine Hubert.

A través de su cuenta de Instagram, en un mensaje en inglés, Correa ofreció sus "condolencias a la familia Hubert. El accidente ha sido un shock. Nunca pensé que algo así pudiera pasar, especialmente no a ti, hasta que pasa. Así que estoy agradecido de estar aquí, aunque todavía tengo un largo camino para mi recuperación", aseguró en un video.



"Todavía no es seguro si me recuperaré completamente, pero estoy muy agradecido de estar vivo. Estoy muy agradecido con la gente que han estado conmigo en estas semanas. También por la familia que tengo y el apoyo que me han dado. Sin ellos, no lo habría logrado", agregó el piloto.



La experiencia, asegura Correa "ha cambiado mi vida, la manera en que veo las cosas, la manera en que pienso sobre la vida y todo en general". Asegura que se siente optimista; "no hay nada más que hacer. Podría estar aquí sintiendo pena por mí mismo y estar deprimido o simplemente puedo seguir adelante y hacer lo mejor que pueda para la recuperación".



Correa además adelantó que tiene otra cirugía programada para el próximo lunes 14 de octubre de 2019. "Esa es la última cirugía aquí en Londres. Después de eso, a inicios de noviembre, viajaré a Miami para ver a mis hermanos y para iniciar mi recuperación completa. Los doctores aquí esperan que dure de 10 meses a un año, antes de saber cómo está realmente mi pie derecho, porque al momento tengo un marco metálico que no me deja moverlo. Eso estará allí de ocho a 10 meses".



El piloto agradeció también a sus fanáticos, que le han escrito miles de mensajes de apoyo. "He recibido mensajes de gente que ni siquiera conozco personalmente. Los he leído casi todos. Paso casi todo el día leyendo mensajes, intentando responder a la mayor cantidad de gente posible. Significa mucho para mí".