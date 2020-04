Juan Dinneno: "En América no hay comparación con la hinchada de Barcelona"

LEA TAMBIÉN

El delantero Juan Ignacio Dinneno recordó su paso por Barcelona SC y no dudó en llenar de elogios a la hinchada torera, pues según el argentino, el poder de convocatoria de los amarillos no tiene punto de comparación en todo el continente.

En entrevista para el portal argentino Racingmaniacos, el actual delantero del Pumas de la Liga MX mencionó que una de las cosas que más le sorprendió mientras vestía la camiseta de los amarillos fue su hinchada.



Dinneno llegó a Barcelona en el 2018, luego de una gran temporada con Deportivo Cuenca. Con el ‘Ídolo del Astillero’ marcó en 17 oportunidades, siendo el goleador del equipo al final del año.



A pesar de su rendimiento, el club no hizo uso de la opción de compra y se marchó al Deportivo Cali de Colombia, donde también tuvo una gran temporada previo a dar el salto al fútbol mexicano.



“Lo dije siempre y parece una exageración, pero no sé si en otra parte del mundo, por lo menos en todo América la proporción de gente que tiene Barcelona, como hinchas, en comparación a sus rivales no se compara,” mencionó el delantero de 25 años.



“Esa proporción en Argentina no existe. La mayoría puede decir que son hinchas de River y Boca pero no se compara. En cada ciudad, en Rosario, por ejemplo, Central tiene muchos hinchas. Ni hablar de la gente que tiene Racing y otros equipos. Pero en Ecuador, el 55% es hincha de Barcelona y el resto se lo dividen los otros clubes”, concluyó el argentino.