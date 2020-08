Juan Cazares: 'Por ahora me entreno lejos del primer equipo y solo cumplo con mi contrato'

LEA TAMBIÉN

Juan Cazares, jugador ecuatoriano del Atlético Mineiro, vive uno de los momentos más complejos de su carrera. En el club ya decidieron que no contarán con él para el resto de la temporada, pero sigue acudiendo a los entrenamientos. Todavía no tiene nuevo club para continuar con su carrera.

Los actos de indisciplina le han jugado en contra a Juan Cazares y eso lo tiene claro. Ahora cumple con su contrato y para mantenerse activo y no perder la forma física.



El tricolor, en una entrevista con radio Pirapora de Belo Horizonte, reveló cómo han sido sus días, después de que el club decidiera no contar con él.



“De hecho sólo estoy entrenando. Cumpliendo el contrato, entrenando todos los días, llegando directo al Galo, en la ciudad. Entrenando bien. No puedo decir nada, para no especular demasiado. Yo sigo en el equipo, si el equipo quiere que me quede, ahí estoy”, aseguró Cazares.

Cazares no se entrena con el equipo principal desde julio. Incluso retomó la actividad más tarde que sus compañeros, porque se le detectó covid-19 y tuvo que someterse a una cuarentena obligtoria.



"Ahora no estoy en el equipo principal. Tengo un contrato con el club que tengo que cumplir. Estoy relajado, entreno mucho, no le muestro a la gente lo que hago", afirma el esmeraldeño.



Cazares aseguro que no ha hablado con el DT Jorge Sampaoli. Entiende que el argentino tiene en mente a otros futbolistas y que por ahora el cumple con su trabajo. Cuando llegue el día de dejar el cuadro 'Galo', estará preparado.



“Es decisión del entrenador. Estoy bien físicamente, voy a hacer ejercicio aquí y en casa, con un amigo. Estamos capacitados. Que cuándo me voy o si me quedo, estoy preparado. Pero creo que el técnico tiene otros jugadores en la cabeza. Respeto, le deseo éxito al equipo; siempre miro los partidos y mis amigos están ahí. No hablé con él ni con nadie. Entreno, hago mi trabajo y nada más”, afirmó.