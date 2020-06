Juan Cazares pudiera recibir una nueva oportunidad en el Atlético Mineiro

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La directiva del Atlético Mineiro decidió otorgarle una nueva oportunidad al ecuatoriano Juan Cazares, que podrá reincorporarse a los entrenamientos con el primer equipo, y estará a disposición del argentino Jorge Sampaoli, técnico del ‘Galo’.

El mediocampista de 28 años protagonizó un acto de indisciplina en el mes de mayo del 2020, cuando fue registrado en video jugando un partido de fútbol, incumpliendo la cuarentena.



Él y el venezolano Rómulo Otero, quien también estuvo involucrado en el incidente, fueron sancionados por el club. Además, se sometieron a pruebas por covid-19. El futbolista tricolor dio positivo y debió permanecer en aislamiento.



A inicios de junio recibió una multa de USD 24 864 por realizar tres festejos en su propiedad, ubicada en Lagoa Santa, a las afueras de Belo Horizonte. Las celebraciones incumplían con las disposiciones sanitarias, por lo que fue denunciado por sus vecinos.



Los constantes problemas disciplinarios del tricolor, sumado a la negativa de él y de su representante de renovar el vínculo con el ‘Galo’, que expira en diciembre del 2020, agravó las relaciones entre ambas partes.



Pero Sérgio Cámara, presidente del Atlético Mineiro, buscó una conciliación entre el ecuatoriano y la directiva del club, y decidió “perdonar” los problemas extra futbolísticos del mediocampista.



El directivo considera que Cazares es “un jugador diferente” y dada su visión de juego, su aporte es importante para los objetivos del club en la actual temporada.



“Como él mismo lo dijo en el pasado, las personas se dirigen a él diciendo que nació para jugar al fútbol. Precisa tener la cabeza bien puesta, porque creo que tiene todavía un futuro brillante. No es un niño, pero es un jugador joven aún, que tiene unos 10 años de fútbol por delante”, señaló en una entrevista para el medio brasileño Globo Sporte.



De acuerdo con el directivo, “La Perla” debe cuidar la parte física y mental, pues dependerá de él el ser tomado en cuenta por el argentino Jorge Sampaoli.



“Creo que Sampaoli será capaz de aprovecharlo bien dentro de lo que está preparando, pero él tendrá que encajar, porque, de los entrenadores que Atlético tuvo, sin duda, Sampaoli es el entrenador con el pulso más firme, añadió.



Entre las aspiraciones que tiene Cámara, es que Cazares pueda retomar su nivel. Y Una vez logre afianzarse en el plantel, se incline por renovar su contrato con los albinegros, próximo a culminar, y cuyas negociaciones permanecen estancadas por la negativa del jugador.



“Vamos a tener una conversación con él, para ver si eso ocurre (que mejore la postura del jugador en torno a renovar su contrato) para mantenerlo aquí por otra temporada”.



La intención es que el ecuatoriano vuelva a convertirse en un activo para la institución. Si bien el presidente busca extender el contrato, no ve con malos ojos transferirlo en caso de tener una oferta.



“En el Atlético no existe nadie innegociable. Un club de fútbol que no realice dos o tres ventas por año, pasa muchas dificultades. Él (Cazares), como cualquier otro jugador de la plantilla, puede ser utilizado en lo que resta de esta temporada 2020. Pero también, si viene una oferta interesante, podría ser negociado”, puntualizó.