Juan Carlos León es el mentor de los talentos del Independiente

La cancha 4 del complejo de Chillo Jijón es el segundo hogar de Juan Carlos León, entrenador de las formativas del Independiente del Valle. En ese gramado ajustó la estrategia para la Copa Libertadores Sub 20, en la que fue vicecampeón, y planificó el ascenso a la Serie B con el Independiente Júnior, filial de los rayados.

La dirigencia confía en él. Es el técnico que más títulos ha conseguido en el club. Con el campeonato nacional de la Segunda Categoría sumó 16 coronas. Dice que su orgullo fue haber quemado etapas y haber hecho todo el proceso de formativas.



“En el Independiente he trabajado desde la Sub 12 hasta la Reserva. Cumplí todo el proceso y ahora tengo la suerte de haber sido ratificado para dirigir en la Serie B con la filial”, dice León, quien en estos días empezó la planificación de la próxima temporada.



El equipo de ‘Pechón’, como lo conocen en el medio, tendrá espacio propio. En Chillo Jijón empezaron las construcciones de una sede exclusiva para el Independiente Jr. La dirigencia quiere darle autonomía. Incluso, los auspiciantes son distintos que los del conjunto negriazul. El estratega esmeraldeño se ilusiona con la plantilla del 2019. Tendrá entre sus filas a la base de jugadores Sub 18 que se proclamaron campeones este año. También habrá espacio para tres extranjeros.



Esta temporada fue para su consolidación. Si bien ya había demostrado ser formador y había conseguido títulos nacionales e internacionales con las divisiones juveniles, haber dado el salto a la Segunda Categoría le sirvió para entender la dinámica del fútbol profesional.



“Este año hice tres en uno. La Segunda Categoría fue una gran escuela. Uno se da cuenta de situaciones que antes, por pensar solo en jugar, no entendía. La Segunda es más difícil que la Libertadores”, dice el técnico que ha conseguido títulos desde que llegó a la institución.



La historia del DT de 43 años empezó en el 2009, cuando trabajaba en la Sub 16 del Norte América, en Guayaquil. Ese año conoció a Michel Deller, máximo dirigente del Independiente.



Su equipo tenía un convenio con los rayados. Ese día, Deller observaba un partido entre ambas instituciones y se fijó en el trabajo del estratega León.



“Ese día les goleamos al Independiente. En el medio tiempo se me acerca Deller y me dice que desde el lunes debía presentarme en Sangolquí con la mayoría de jugadores que tenía en mi equipo”, recuerda el entrenador ‘Pechón’.



Así llegó al club la base de la plantilla que siete años después sería vicecampeón de la Libertadores, bajo el mando del DT Pablo Repetto.



Con él se formaron Jefferson Orejuela, Luis León, Leonel Ramírez, Mario Pineida, Luis Caicedo, Júnior Sornoza, Juan Cazares, Bryan Cabezas, Andrés Oña, Jonathan González, Gabriel Cortez…



“He tenido varias generaciones, pero la más exitosa fue la que llegó conmigo al club. Formé a la base de jugadores que fue vicecampeona de América en el 2016”, dice el entrenador.



Ahora ve con orgullo cómo sus últimos pupilos están ganando espacio en el equipo de Primera y en otros clubes nacionales e internacionales. Por ejemplo, él fue quien le enseñó a Stiven Plaza a jugar como centrodelantero.



El atacante esmeraldeño llegó como extremo por derecha. La necesidad del DT de contar con un atacante para la Libertadores Sub 20 hizo que el juvenil de 19 años cambiara de estilo de juego.



“Hablé con él. Le convencí diciéndole que los delanteros ganan más plata. No me equivoqué. Ya fue fichado por el Real Valladolid de Ronaldo”, dice el entrenador.



Roberto Arroyo, coordinador de formativas del cuadro rayado, afirma que su estilo de enseñanza es lo que marca la diferencia. Para él, es más formador que entrenador y eso lo hace exitoso.



“Tiene una forma particular de llegar a los jugadores. Habla mucho con ellos y les da un trato especial. Logra que los muchachos le entiendan”, dice Arroyo.



Según el coordinador de las infanto-juveniles del cuadro rayado, apenas se está viendo la primera generación de jugadores que empezaron en la Sub 12. De esa ‘camada’ salieron el golero Moisés Ramírez, Gonzalo Plata y Andrés Mena, quienes debutaron este año. Apuestan en ellos a futuro. Quieren que sean un ejemplo para los que vienen atrás.



Para León, no todo fue fácil. Hubo casos de futbolistas que lo decepcionaron. Le sucedió con Ánderson Caicedo y Freddy Araujo, a quienes le apostó buena parte de su tiempo. “Veía que tenían potencial. Eran extraordinarios, pero los vicios los fueron consumiendo”, asegura.

‘Pechón’ asumirá su debut en la Serie B como un reto. Quiere demostrar que está preparado y que puede ser formador y estratega a la vez.