José Mourinho habló de Antonio Valencia en una rueda de prensa

José Mourinho se mostró muy molesto en la rueda de prensa después de la goleada 4 a 1 que sufrió el Manchester United en manos del Liverpool y aprovechó para mandarle un mensaje a Antonio Valencia, que se lesionó en el primer partido de la gira por Estados Unidos.

"¿Valencia? Sólo espero que los chicos que se vayan de vacaciones se cuiden un poco y hagan lo que han hecho compañeros como Rashford y Jone, que volvieron antes para ayudar al equipo porque sino vamos a comenzar la temporada con problemas", dijo el DT cuando le preguntaron por el ecuatoriano.



Mourinho también habló sobre los refuerzos para la temporada que empezará el 10 de agosto ante el Leicester City y dijo que ha entregado una lista con cinco nombres a los directivos del club hace algunos meses, pero que hasta el momento no ha llegado ninguno.



El fracaso del United para fortalecerse con nuevas caras y la ausencia de varios jugadores clave del primer equipo tras el Mundial de Rusia, ha obligado al entrenador portugués a poner en el campo durante la gira por Estados Unidos a varios jugadores jóvenes que no habían sido probados anteriormente.



El sábado, el United fue derrotado por el Liverpool de Jürgen Klopp en Ann Arbor, Michigan, en el penúltimo partido de los Red Devils antes de enfrentarse al Real Madrid en Miami el martes. El 5 de agosto, el equipo se medirá en un amistoso contra el Bayern Múnich en esa ciudad alemana.



Mourinho, que se ha mostrado cada vez más pesimista durante la gira, habló con frustración sobre la relativa inactividad del club en el mercado de transferencias. “Me gustaría tener dos jugadores más”, confesó Mourinho. “Creo que no voy a tener dos. Es posible que tenga uno. Le di al club una lista de cinco nombres hace unos meses y tengo que esperar y ver si es posible tener a uno de estos jugadores”.



“Si no es posible, no es posible. Si es posible, está bien. De lo contrario, seguiremos luchando y trabajando y confiando en los jugadores que tenemos”, agregó.



Consultado sobre el chileno Alexis Sánchez ante el Liverpool, Mourinho sugirió que la gira de pretemporada había sido de poco valor, y señaló que el equipo estaba tratando de “sobrevivir”.



“¿Quieres que esté muy feliz con los jugadores que tiene a su alrededor?”, explicó Mourinho sobre Sánchez. “ No estamos jugando para mejorar el equipo o mejorar nuestra dinámica. Estamos jugando solo para sobrevivir y para tener algunos resultados no muy felices”, indicó.



El técnico de United reveló que el internacional serbio Nemanja Matic se perderá el inicio de temporada luego de someterse a una cirugía en Filadelfia para tratar una lesión que no había sido pública.



Antonio Valencia regresó a Manchester para acelerar su recuperación de la lesión que sufrió ante el San José Earthquakes. El ecuatoriano padece una rotura en la pantorrilla de su pierna izquierda.