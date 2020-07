José 'choclo' Quintero: 'estoy practicando los tiros libres y espero que algún rato tengan efecto'

LEA TAMBIÉN

José Quintero, jugador de Liga de Quito, ha tomado todas las precauciones y ha cumplido con los protocolos de bioseguridad que demanda el club y la LigaPro. El esmeraldeño ya no tiene miedo al virus, pero se siente responsable de la salud de su familia.

Por ahora, trabaja concentrado en el retorno de campeonato. Las últimas semanas han sido intensas. Sobre todo, por la premura que existe y la cercanía de la fecha tentativa del reinicio del torneo. "En las últimas semanas pudimos hacer un poco de fútbol, ahora queremos que se reanude el campeonato. El equipo está muy motivado Cambió el mundo con el virus, no entrenar en grupo fue complicado", dijo el 'Choclo' Quintero.



Para él, la diferencia se marcará en los equipos que se adapten a jugar sin público. "El ritmo de competencias y partidos es muy diferente al de los entrenamientos. Estamos con equipo completo. Quien se adapte a jugar sin público y a auto motivarse sacará diferencias. Los equipos van a jugar sueltos", dice el lateral de LDU.



En los próximos días se ha puesto como objetivo especializarse en tiros libres. Los practica después de los entrenamientos. "Estoy practicando los tiros libres y espero que pronto rinde frutos. Me gusta salir con mi familia, ir a comer pero aún no se puede volver a la normalidad", afirmó el jugador de Liga de Quito.