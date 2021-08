José Peseiro renuncia como DT de Venezuela luego de un año sin sueldo

Agencia EFE

El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez, informó este viernes que el director técnico José Peseiro presentó su renuncia a la selección del país suramericano y que se le debe un año de sueldo.



“El día de ayer recibimos una carta por parte del director técnico rescindiendo su contrato; nosotros hablamos con él en la noche, le hicimos entender y explicar que para nosotros es bastante difícil aceptarla, aunque lo entendemos, porque tenemos una triple fecha FIFA en 15-17 días que asumir”, expresó Giménez en una rueda de prensa.



El presidente de la federación aseguró que Peseiro pidió un tiempo para reflexionar su decisión, aunque finalmente en la mañana de este viernes ratificó su renuncia, “no tanto por él, sino por su cuerpo técnico“.



También explicó que el contrato del seleccionador, hecho por la gestión anterior de la FVF, indicaba que sólo podía recibir dinero en su cuenta en euros proveniente de la federación, pero que actualmente no está activa porque todavía se encuentran en el proceso de sacar las firmas anteriores y tener el acta nueva.



“Al seleccionador nacional se le debe un año de sueldo, así que no ha cobrado casi nada de su gestión; vale acotar que lo poco que ha cobrado se lo gestionamos nosotros sin haber llegado a la (directiva) FVF”, añadió Giménez. Expresó que Peseiro tiene razones válidas para renunciar “y hay que estar muy agradecidos” con su trabajo. “El profesor dio en cuerpo y alma todo lo que estaba en sus manos”, expresó.



Asimismo, el presidente de la FVF indicó que la nueva directiva se encontró con una cantidad de problemas financieros y compromisos adquiridos que no se han cumplido. “Premios de la Sub20 que todavía no se han pagado”, mencionó.



Giménez explicó que en la federación de fútbol no había consultor jurídico y que han empezado un proceso de reestructuración, sumado a un proceso de auditoría por parte de la FIFA. “Ésta es una consecuencia de todo lo que se ha vivido por parte de la FVF, como fue manejada en el pasado. Debemos hacer las cosas diferentes y este es un proceso difícil, pero creo que estamos a la altura del compromiso”, sostuvo.



José Peseiro fue contratado como seleccionador de Venezuela en febrero de 2020, ocupando la vacante del venezolano Rafael Dudamel, que dejó la dirección técnica porque fichó por el Atlético Mineiro de Brasil. El 18 de agosto, el ahora extécnico del país anunció una lista de convocatoria previa para los partidos contra Argentina, Perú y Paraguay por las eliminatorias sudamericanas para Catar 2022.



Esta primera convocatoria, que cuenta con 55 jugadores, debía ser reducida posteriormente por Peseiro y su equipo. Por el momento la FVF no anunció un remplazo para el director técnico.

