José Francisco Cevallos: ‘el triunfo de Liga de Quito es resultado de un proceso y la estabilidad dirigencial’

José Francisco Cevallos estaba lesionado antes de la final de vuelta de la Copa Libertadores 2008 ante Fluminense. Pero, el golero de Liga no estaba dispuesto a perderse aquel partido histórico. Incluso llegó a decir que pararía seis meses, pero que jugaría el decisivo partido.

En la jornada del 2 de julio, Liga recuerda los 12 años de la obtención de la Copa Libertadores. Cevallos fue protagonista decisivo de la serie, al atajar tres penales. Durante esta jornada, el exguardameta recordó aquel logro.



“El mérito de Liga es resultado de un proceso y la estabilidad dirigencial. Nada fue al azar, fue todo un camino que se recorrió para ganar la Copa”, declaró en radio La Red.‘Pancho’ llegó esa temporada a jugar a Liga tras un año en el Deportivo Azogues.



Pese a la inicial resistencia del directivo Rodrigo Paz, el golero se fue ganando un espacio. En los penales contra Fluminense dejó ver todo su oficio y experiencia. “Thiago Neves me tenia de hijo en la final. Me había metido cuatro goles en la serie (uno en Quito y tres en Río de Janeiro), pero en el momento de los penales se lo pude atajar y lo puse nervioso”.



Cevallos contó que en aquel año concentraba con Jaime Iván Kaviedes, hasta que se fue del equipo (apenas duró dos meses en Liga) y luego con Patricio Urrutia, uno de sus mejores amigos del fútbol, con quien hoy incluso comparte un programa de radio en Guayaquil.



Según el expresidente de Barcelona, el recuerdo del título de Liga es una marca imborrable en su vida. Eso le permitió una revancha deportiva, tras no haber ganado la final de la Copa 1998 con Barcelona.