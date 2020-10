José Francisco Cevallos, sobre el Liga de Quito vs. Barcelona: 'puede denominarse un clásico nacional'

LEA TAMBIÉN

José Francisco Cevallos, campeón de la Copa Libertadores con Liga y exjugador y expresidente de Barcelona SC, puso fin al debate sobre el calificativo de clásico para el partido entre ambos equipos.

“Hay algunos que piensan que no se denomina así, que el único clásico es Barcelona vs. Emelec. Pero este (Liga vs BSC) es un partido importante de connotación nacional y puede denominarse clásico”, dijo Cevallos a Área Deportiva (99.3 FM).



‘Pepe Pancho’ argumentó que el juego entre ambos y toreros, llama la atención en todo Ecuador. "Un partido de esta magnitud llama la atención, no solo de Guayaquil y Quito, sino de todo el país; y más aún cuando se definen cosas importantes. Está el morbo del invicto de Casa Blanca. Podría denominarse Clásico Nacional", indicó Pepe Pancho.



Incluso, recalcó que el juego traspasa las fronteras”. “El partido llama la atención a nivel internacional”, destacó. Con Barcelona, llegó a disputar la Copa Libertadores 1998. Mientras que, con Liga, ganó ese torneo en el 2008, el logro más importante de LDU en su historia.