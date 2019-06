José Francisco Cevallos: 'Jugar contra Liga es motivante, por el morbo que hay de no ganar en Casa Blanca'

LEA TAMBIÉN

Barcelona SC se entrenó a puerta cerrada entre el 26 y 27 de junio, para preparar su partido ante Liga de Quito, por la final de la Copa Alberto Spencer. El equipo porteño se clasificó tras eliminar a Emelec, en juegos de ida y vuelta.

José Francisco Cevallos, presidente de los toreros, destacó la importancia de enfrentarse a Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz. Su equipo llega con ventaja, tras imponerse 1-0 en el juego de ida, en el Monumental.



“Siempre enfrentar a Liga es muy motivante para los jugadores por el morbo que hay de no poder ganar en Casa Blanca”, dijo Cevallos en entrevista para la radio Cobertura Plus. Los porteños no han ganado nunca en ese reducto.



En la ida Barcelona se impuso con un tanto de Ángel Quiñónez, que repetirá como estelar en el juego de vuelta. El partido de revancha está programado para las 17:00 de este 30 de junio. Será el último amistoso de los guayaquileños antes del reinicio del campeonato.

Cevallos ratificó la importancia de este torneo, que se desarrolló durante la paralización el campeonato, por el desarrollo de la Copa América de Brasil. “Ha sido un torneo muy bonito que nos sirve para agarrar ritmo”, dijo.