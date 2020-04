José Delgado aseguró que ha cancelado el 50% de los premios del Delfín

LEA TAMBIÉN

José Delgado, presidente del Delfín de Manta, aseguró que se mantiene al día en los pagos a la plantilla y espera que la Conmebol cancele una parte de los derechos por jugar la Copa Libertadores 2020 para solventar una deuda con los futbolistas que ganaron el título de 2019.

En una entrevista con Radio Caravana de Guayaquil, el dirigente indicó que se canceló el 50% de los incentivos que ofreció el club a la plantilla por ganar el título de 2019. El premio ascendería a USD 150 000 que debían repartirse entre los jugadores.



Delgado reconoció que el equipo no pudo pagar a tiempo debido a que no ha recibido dinero de la Conmebol ni tampoco el abono correspondiente a este mes por los derechos televisivos de la LigaPro 2020.



​"Les dimo el 50%, pero LigaPro aún no nos pagó el premio y la Conmebol solo nos dio lo del partido de Olimpia", dijo el directivo a la emisora.



El empresario se sintió molesto por las filtraciones que realizaron exjugadores como el delantero Roberto 'Tuka' Ordóñez y el volante Bruno Piñatares sobre la deuda pendiente.



"No pueden salir a mentir cuando yo he pagado más de lo que había propuesto. Deben entender que faltan muchos valores por recibir. Yo tengo agradecimiento eterno por esos jugadores y cuerpo técnico", indicó el dirigente.



Delfín ganó su primer título en la Serie A, tras vencer a Liga de Quito en penales en la final de la LigaPro 2019 disputada en Manta.