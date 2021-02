José Delgado: 'Delfín tiene una reserva económica por lo que pueda suceder'

José Delgado, presidente del Delfín, dio detalles de cómo será la temporada económica del cuadro mantense. Los cetáceos buscarán ser protagonistas nuevamente, después de levantar el título del 2019.

En este mercado de pases, el club ha contratado 10 jugadores. El último en unirse al equipo fue Óscar Piris, defensa central de 30 años.



"Hemos formado un plantel para ser competitivo y pelear nuevamente el título nacional", dijo Delgado.



Sobre lo complejo que será en lo económico, el directivo reconoció que no será sencillo y que en su presupuesto se contempló que no habrá taquilla. Por ahora no se conoce cuándo volverán los aficionados al estadio.



"Nosotros sabemos que será un año complicado, sabemos que tenemos cero ingresos por taquillas", aseguró el directivo.



Para enfrentar la crisis y la falta de ingresos, el equipo tuvo que guardar reservas. Esto con el fin de lograr pagar los sueldos a tiempo y no pasar disgustos con jugadores o cuerpo técnico.



"Delfín tiene una reserva (económica) por lo que puede suceder. Desde que yo estoy al frente del club no le debemos a ningún jugador", aclaró.