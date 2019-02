A José Cifuentes, capitán de la Sub 20, lo rechazaron en Liga por su estatura

LEA TAMBIÉN

José Cifuentes fue uno de los jugadores que levantó el trofeo del Sudamericano Sub 20 con la camiseta de Ecuador. El volante central fue una de las figuras del certamen que se disputó en Chile y ahora espera por una oportunidad para jugar en Europa.

El mediocampista titular de la 'MiniTri' supo que iba a jugar fútbol desde los cuatro años. El jugador del América de Quito recordó su primer contacto que tuvo con una pelota. "Mi mamá me contó que estábamos en la iglesia y me escapé. Me salieron a buscar y me encontraron jugando con una botella en media calle, ese día supieron que yo iba a ser futbolista", comentó Cifuentes en diálogo con Bendito Fútbol Radio en Radio Platinum (Quito, Tulcán y Sur de Colombia 90.9FM, Guayaquil 94.5FM, Ambato 101.7FM y Cuenca 107.7FM).



Sus primeros pasos para convertirse en futbolista fueron en Esmeraldas, después tuvo un corto paso por el Norteamérica de Guayaquil y luego llegó al Independiente del Valle. Ahí no encontró espacio y se fue a probar a Liga de Quito. "A los 13 años me fui a probar a Liga y no me aceptaron porque era muy pequeño para ser defensor central. Me tocó regresar a Esmeraldas para seguir estudiando", contó Cifuentes en los micrófonos de Radio Platinum.



Además, el mediocampista habló sobre la ayuda que ha recibido de parte de la fundación Fútbol Estudio, que se encarga de acompañar a jugadores que viene de provincia a probarse en varios equipos, pero que desean seguir sus estudios. "La fundación es muy importante, porque me ha ayudado en todo, siempre me acompañan y estuvieron conmigo en Chile en el Sudamericano", contó Cifuente.





En el 2014, el entrenador Jorge Célico buscó un zaguero para la Sub 16 de Universidad Católica. El futbolista realizó las pruebas y se quedó en el equipo celeste. "Empecé como defensa central, luego el profe Lara (Patricio) me hizo lateral y debuté como volante central en reserva".



Cifuentes confesó que conoció a su primo Jhon Jairo Cifuente en los entrenamientos de la U. Católica. "Solo conocía a la hermana de John. Luego me preguntó si éramos familia y le dije que no porque su apellido era sin 's'. Hasta que llegó mi tío y lo saludó. Ahí nos dimos cuenta de que éramos familia".



El futbolista de 19 años jugará en el América de Quito. Ya trabajó en los últimos días bajo las órdenes del entrenador Francisco Correa. Espera en la tercera fecha debutar frente a Liga de Quito, en el estadio Olímpico Atahualpa. Su objetivo es salir al balompié europeo y poder militar en equipos de Inglaterra, Italia o Alemania.



A continuación el audio completo de la entrevista con el campeón sudamericano. No se olvide de escuchar Bendito Fútbol Radio a través de Radio Platinum de lunes a viernes a las 14:00 y a las 19:00 a través de las siguientes frecuencias: (Quito, Tulcán y Sur de Colombia 90.9FM, Guayaquil 94.5FM, Ambato 101.7FM y Cuenca 107.7FM) o en www.benditofutbol.com.