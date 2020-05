José 'Tin' Angulo : ‘el puesto en la Selección me espera; !voy a volver¡"

LEA TAMBIÉN

José Angulo se prepara para su regreso. A punto de cumplir la suspensión de cuatro años que recibió por parte de la Comisión de Disciplina de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por dar positivo por consumo de cocaína en el control antidopaje, dice estar preparado para afrontar un repunte en su carrera y aspira a ganarse un puesto en la Selección de Ecuador.

El ‘Tin’ Angulo era el llamado a ser el hombre gol en ‘Tri’. Su juventud y calidad lo proyectaban como un nuevo baluarte para el fútbol local. Con 21 años destacó con Independiente del Valle en la Copa Libertadores de 2016, llamando la atención del Granada de España. Sin embargo, las malas decisiones lo alejaron de la cúspide que prometía su carrera.



"En su momento muchas personas cercanas me dijeron cosas que tenían que decirme para cambiar, pero no hice caso, y al final pagué lo que tenía que pagar”, comenzó relatando en Radio La Redonda.



Luego de confirmarse su traspaso al fútbol español en agosto del 2016, con un contrato por cinco temporadas, la Comisión de Disciplina de la Conmebol lo suspendió por un año al dar positivo por cocaína en control antidopaje, durante un encuentro de la Copa Libertadores.



Al conocer la sanción, el Granada rescindió el contrato del ecuatoriano, por lo que volvió a las filas de Independiente y se entrenó con el equipo hasta que cumplió la pena. Sin embargo, en diciembre del 2017, el Tribunal de Arbitraje Deportiva (TAS) aceptó una apelación de la FIFA por lo que la sanción inicial de un año fue sustituida por otra de cuatro años, empezando a contar desde el 26 de julio del 2016.



“En mi segunda suspensión, no entrené como por seis-siete meses, caí en la joda, terminé preso”, continuó. A falta de dos meses y 13 días para cumplir su sanción, Angulo dijo sentirse con ganas de retomar su carrera, luego de haber superado las adversidades. El delantero manifestó que la ayuda de José Chamarro fue importante para aspirar volver a jugar. De igual forma, afirmó que cuando se siente decaído, piensa en sus hijos para no desistir.



“Apareció José Chamorro (cuando estuvo preso), y me ha ayudado para volver al fútbol (…) Chamorro me puso un entrenador personal para que trabaje, y así me mantengo diariamente. A veces pienso en parar, pero tengo hijos y debo darles de comer, así que sigo entrenando para volver. Lo que más me ha costado de esta suspensión, es no poder estar dentro de la cancha, siempre tengo ganas de patear el balón en el césped, en un partido oficial", sostuvo.

De momento entrena con el Xolos de Tijuana, aunque sin ninguna relación laboral. Dijo que previo a la paralización la LigaMX por el covid-19, tuvo acercamientos con el argentino-boliviano Gustavo Quinteros, ex seleccionador nacional y actual DT de los Xolos, pero por la pandemia no pudo conversar con él.



Confía en regresar con fuerza. “Tengo 25 años y tengo aún alas para poder volver a jugar”. Considera que lo que le pasó fue un ‘jalón de orejas’ y lo toma como un ‘renacimiento’. "Llevo dos años sin probar una gota de alcohol, estoy totalmente sano y me dedico únicamente a entrenar y pensar en un retorno".



Contó que sigue a Independiente en sus redes sociales, como un fanático más. Vivió con intensidad la final de la Copa Sudamericana y destacó el trabajo institucional del club. Sostuvo que en la ‘Tri’ debe aplicarse la misma rigurosidad.



"Los últimos años, con lo que hizo IDV, la sub 20, nuestro fútbol está en mejor nivel, por lo que necesitamos gente que trabaje en la Selección ecuatoriana a la misma altura". Si bien aprovechó para elogiar el juego de Jhon Jairo Cifuentes y Michael Estrada, aseguró que en su retorno confía en apropiarse de la titularidad en la Selección.



"Jhon Jairo Cifuentes tenía un juego sencillo, pero dentro del área era letal. El otro es Michael Estrada, un gran delantero, aunque el puesto dentro de la selección me espera a mí, sé que voy a volver", concluyó.