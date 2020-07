Jorge Yunda se reunió con los directivos de la LigaPro y apoyaría el reinicio del campeonato en Quito

LEA TAMBIÉN

Jorge Yunda, alcalde de Quito, tuvo una reunión vía Zoom con los dirigentes de la LigaPro. En representación de los organizadores del torneo estuvo Miguel Ángel Loor, quien escuchó la preocupaciones del Municipio y la Secretaría de Salud. Finalmente, el burgomaestre exteriorizó su intención de colaborar con la reactivación del fútbol en la capital.

Yunda y el Municipio de Quito pedirán que se cumpla con el protocolo de bioseguridad. Una de sus preocupaciones era la aglomeración de hinchas en los exteriores de los estadios, concentraciones y de los complejos deportivos.

La LigaPro explicó que hay un protocolo pactado sobre ese tema. Se han basado en los estrictos controles que se tomaron en Europa. Se busca evitar los banderazos y manifestaciones de apoyo multitudinales a los clubes.



El Alcalde también pidió la posibilidad de hacer un seguimiento a todos los informes médicos de pruebas que tiene la LigaPro. También instó a que exista la posibilidad, desde la Secretaría de Salud, hacer veedurías de los partidos que se disputen en la capital.

"Quito no quiere que haya fútbol por las condiciones en las que se encuentran; las estadísticas no nos dan para hacer partidos de fútbol", dijo Rommel Salazar, secretario nacional de gestión de riesgos e integrante del COE Nacional.



Sin embargo, la reunión fue productiva. Así lo aseguran desde la LigaPro, que ven con buenos ojos las solicitudes de Yunda y su equipo de trabajo. Además, la máxima autoridad de la ciudad aceptó analizar la Hoja de Ruta del torneo.



"Nosotros no estamos en contra de la vuelta del fútbol, es importante dar apertura a estas actividades porque ayuda a la gente a pasar estos momentos", aseguró el Alcalde de la capital, en una entrevista en Radio Cobertura.



Quito es una de las ciudades del país con más equipos en la Serie A. Liga de Quito, Aucas, El Nacional y Universidad Católica disputarán el torneo en los tres escenarios de la ciudad.