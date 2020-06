Jorge Fossati rechazó un oferta para dirigir al Barcelona SC en el 2016

LEA TAMBIÉN

El estratega Jorge Fossati es recordado por los hinchas de Liga de Quito por los títulos que alcanzó el charrúa cuando estuvo en el banquillo. Con él, los albos alcanzaron el Campeonato Nacional en el 2003 y dos títulos internacionales en el 2009 (Recopa y Copa Sudamericana). Esto hizo que otros clubes nacionales se interesaran en sus servicios.

En una entrevista en Mundo Deportivo, José Francisco Cevallos, presidente de Barcelona en ese entonces, confesó que el DT uruguayo rechazó una oferta para dirigir al Barcelona SC.

"Jorge siempre estuvo en mi mente, pero cuando Guillermo Almada se fue, nosotros solo íbamos a estar hasta fin de año, entonces necesitábamos un DT momentáneo", dijo Cevallos.



El máximo dirigente y exarquero del Barcelona aseguró que no era oportuno contratar a un DT como Fossati solamente por unos meses.



"Entonces no se dio, no podíamos molestar para unos meses nomas a un DT de la jerarquía de Jorge, aparte que es un poco caro”, dijo Cevallos.



Fosatti confesó que Cevallos lo llamó en el 2016, pero que no aceptó la oferta por respeto a Liga de Quito.



“Y algo que le faltó decir, Pancho me llamó en 2016… no fui por compromiso".