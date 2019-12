El DT Jorge Célico usará la base de la Sub 20 en el Preolímpico

LEA TAMBIÉN

Los últimos dos amistosos de la Tri ante Perú fueron claves para afinar el plan que llevará Jorge Célico al Preolímpico de Colombia. La base del equipo se conformó con 11 jugadores de la Sub 20, que este año se proclamaron campeones sudamericanos y terceros en el Mundial de la Categoría.

Con ellos, el DT fue incluyendo piezas que consideraba claves, que podían darle mayor peso ofensivo y mejor salida por las bandas. Para este último microciclo citó 23 jugadores con la promesa de que de esa lista saldrá la definitiva, que será anunciada el viernes 27 de diciembre del 2019.



“Estos dos amistosos fueron importantes para nosotros, porque nos van a determinar la conformación de la lista definitiva para el preolímpico”, dijo el entrenador argentino.



Esta Selección tuvo poco tiempo de trabajo. Apenas se realizaron dos microciclos en los que el cuerpo técnico aprovechó para conocer a los jugadores nuevos que se unieron al grupo que trabaja desde hace dos años con Célico.



“Este fue el primero y último microciclo que realizamos con los jugadores que consideramos que estarían en la lista definitiva. A los chicos les hicimos un seguimiento todo el año y detectamos que existe una paridad entre todos”, dijo el estratega mundialista.



Su paso por la Selección absoluta también le permitió al timonel observar jugadores de la categoría. Con él jugaron Jhojan Julio, Alexander Alvarado, Jhon Jairo Espinoza... Los dos últimos participaron en el Mundial de Polonia.



El equipo se concentrará el 3 de enero. A partir de ese día el DT planificará entrenamientos con el objetivo de consolidar una idea de juego que quiere plasmar en el torneo preolímpico. Serán 15 días de trabajos en lo táctico y técnico.



“Lo que necesitamos hacer en los próximos 15 días será consolidada la idea de juego, sobre todo la idea estratégica”, afirma Célico.

En su primer amistoso, Ecuador derrotó 1-0 a Perú con un equipo de experimentados. Ayer perdió 2-0 ante el mismo rival en Lima. La inclusión de los seis futbolistas campeones de la Copa Sudamericana, con Independiente del Valle, le dio a la Tri más agresividad en el ataque. Algo que se deberá ir puliendo antes del 18 de enero, cuando debute ante Chile, en el estadio Municipal de Barranquilla.



El viaje a Colombia está programado para el 13 de enero. El objetivo es terminar entre los dos primeros para conseguir el cupo a los Juegos Olímpicos.



Armar la lista que viajó a Perú no fue fácil. Si bien la LigaPro terminó un día antes de que se concentraran en la Casa de la Selección, hubo clubes que no quisieron prestar a sus jugadores.



“Realmente el inconveniente es que no nos prestan los jugadores. Este torneo no coincide con fecha FIFA y los clubes deciden no soltar a sus futbolistas”, dijo el técnico.



Para Luis Segovia, volver a una selección juvenil será la prueba que necesitaba para consolidarse y demostrar que está listo para llegar a la Selección absoluta. “Este año ha sido lleno de aprendizaje. Fui campeón de la Sudamericana y pude jugar en distintas posiciones.”, dijo Segovia.

Ecuador tiene previsto debutar el 18 de enero ante los araucanos. Comparte el Grupo A con Venezuela, Colombia y Argentina.