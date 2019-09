Jorge Célico prueba su plan en la Tri mayor con ‘mano dura’

LEA TAMBIÉN

El argentino Jorge Célico, entrenador encargado de la Selección de Ecuador, iniciará esta noche (5 de septiembre del 2019) un recambio generacional en la Tricolor. Ecuador jugará hoy a las 20:00 frente a Perú, en Nueva Jersey, y el martes contra Bolivia, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca.

Célico comenzó el proceso de renovación con mano dura. Después de los hechos de indisciplina ocurridos en el ‘piso 17’ del hotel de la Selección, en la Copa América de Brasil, el estratega tuvo que manejar otra situación incómoda.



Dos futbolistas que fueron incluidos en la nómina inicial de 24 seleccionados no tuvieron predisposición de llegar a la Tri para los amistosos.



El lateral izquierdo Cristhian Ramírez, del Krasnodar de Rusia, y el delantero Brayan Angulo, de Cruz Azul de México, no se presentaron al llamado.

Célico contó detalles de lo ocurrido. Según la versión del estratega, él no tuvo contacto con el jugador Angulo sino que todo fue a través de su representante, José Chamorro.

El DT interino de la Tri ofreció ayudar al ‘Cuco’ para que el cuerpo técnico coordinara algún plan de entrenamiento junto con su club mexicano.



La idea era que el atacante conviviera con la Selección y Célico hiciera una evaluación física para ver si podía jugar 90 minutos o entrase al cambio.

Una semana después del primer acercamiento entre Célico y Chamorro, el empresario volvió a mantener su versión de que el jugador estaba en una ‘adaptación física’ en México.



“Ahí me di cuenta de que el futbolista lo que estaba haciendo era elegir entre jugar en su club y la Selección. Cuando un jugador pone en la balanza la elección de dónde jugar, ya no sirve. Si piensan que un club es más importante que la Selección, ya vamos mal”, dijo Célico, ayer a la Radio MachDeportes de Quito.



Tras conocer que ‘Cuco’ tenía esa postura decidió llamar a Michael Estrada, de Macará. La convocatoria la hizo a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), sin dar detalles de lo ocurrido.



En el otro caso del futbolista que no fue incluido para los amistosos, Célico sí habló con Ramírez. La comunicación, siempre según Célico, fue directa entre el DT y el jugador.



El miércoles de la semana pasada, el lateral del Krasnodar contó que tenía un dolor de aductores. Incluso, habría argumentado que su dolor era tan intenso que no iba a llegar al partido del fin de semana.

Ramírez explicó que al día siguiente (jueves de la semana pasada) estaba previsto que se realizara un examen. “La sorpresa fue que jugó el domingo. ¡Que la gente saque sus conclusiones! Ahí decidí desafectarlo. La Selección merece mucho respeto y que la compongan los que quieran estar. Ningún futbolista es imprescindible. No estoy para tapar nada”, argumentó el técnico.

La supuesta lesión de Ramírez generó dudas. Tres días después de que la FEF anunciara que no contaría con el jugador, este jugó con su equipo Krasnodar, en Rusia.



El lateral izquierdo mostró buenas condiciones y estuvo los 90 minutos en el triunfo del Krasnodar 4-2 sobre el Ural, por la séptima fecha de la Liga Rusa. Después del partido del domingo, Ramírez apareció en unas fotos disfrutando de unas cortas vacaciones.



Él se pasea junto a su esposa, la modelo húngara Aniko Vago, en Israel. Los directivos de la Federación respaldaron al entrenador en la decisión tomada de cambiar de convocado para la Tri. Así, en lugar de Ramírez fue convocado Mario Pineida, de Barcelona.



Un caso distinto fue lo ocurrido con el delantero Énner Valencia. El goleador de la Tri sí presentó informes médicos de su esguince de grado uno que sufrió con el Tigres de México. Por eso, la FEF incluso dio fe de la certificación que emitió el club y que llegó a la Secretaría de la FEF.



Gonzalo Vargas, representante del atacante, explicó que Valencia lamentó la ausencia en la Tri más aún cuando camina a ser el goleador histórico de la Selección.

Así, con los 23 seleccionados, Célico buscará esta noche poner en marcha un plan de renovación. Entre los elegidos del estratega hay siete futbolistas de la Selección Sub 20 que terminó en el tercer lugar en el Mundial de Polonia.

También incluirá a futbolistas que pudieran ser parte de la Selección Sub 23 que deberá llevar a los Preolímpicos.



Según los entrenamientos de Ecuador, la posible alineación para esta noche sería con Pedro Ortiz, en el arco. En defensa: Andrés López, Darío Aimar, Xavier Arreaga y Mario Pineida. Célico apostaría por cinco volantes: José Cifuentes, Fernando Gaibor, Gonzalo Plata, Júnior Sornoza y Romario Ibarra. El delantero titular sería Michael Estrada.



Según el plan de la Selección, la delegación retornará mañana al país. El fin de semana hará dos entrenamientos en la Casa de la Selección, antes del viaje a Cuenca para el segundo amistoso contra Bolivia.



Por pedido de la FEF, Célico tendrá que presentar un informe al nuevo entrenador de la Selección de todo lo que se realice en esta fecha FIFA.

Jaime Estrada, vicepresidente de la FEF, anunció que hasta el próximo mes se conocerá el nombre el nuevo estratega para la Tri mayor.