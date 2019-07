Jorge Célico tendrá otro microciclo con la Selección Sub 23

LEA TAMBIÉN

El cuerpo técnico de Jorge Célico tiene lista la planificación para el segundo microciclo de preparación para los Juegos Panamericanos que serán en Lima (Perú).

La mañana de este 10 de julio del 2019, en las redes sociales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se difundió los nombres de los convocados para el trabajo que se cumplirá entre el 14 y el 17 de julio.



También el plan incluirá un amistoso con el club Águilas de Santo Domingo. El entrenador argentino contó que hace dos meses ya debió presentar una lista previa por requerimiento del COE para el torneo que empezará el próximo 26.



Célico contó detalles del trabajo a realizarse. Lo hizo esta mañana en radio La Red. “Soñamos con llegar por primera vez a Olimpiadas. Para eso estamos trabajando con poco margen de error para los Panamericanos, que se juegan en la misma categoría del Preolímpico”, explicó.



El técnico apunta a tener una participación destacada y a preparar el equipo para los proximos retos. “En los Panamericanos se juega con futbolistas Sub 22, pero se pueden inscribir a tres pasados de esas edad . Nosotros no hemos pensado en llevar a jugadores mayores, vamos con la Sub 22 que es el mismo límite de edad del Preolímpico”, anunció.

Aunque todavía no ha firmado nada para su continuidad, dijo que el viernes, 12 de julio, se reunirá con el presidente de la FEF, Francisco Egas, para arreglar su contrato.



Criticó que clubes como El Nacional y Emelec no hayan querido prestar a sus jugadores para los micro ciclos ni tampoco para los Panamericanos. Pidió que se incluya una normativa para evitar que esto pase.