Emelec y El Nacional no cedieron jugadores para los Panamericanos

“Llamé a Emelec y El Nacional para que cedan a un par de jugadores para los Panamericanos y me dijeron que no”. Lo reveló Jorge Célico, director de las divisiones juveniles de Ecuador, este 10 de julio del 2019 en una entrevista a Radio La Red.

El entrenador empezó a llamar a los directivos desde el Mundial de Polonia para definir la lista de los convocados para los Panamericanos de Lima, que se realizarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto. El tiempo apremiaba porque el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) solicitó la lista con dos meses de anticipación al torneo.



Célico dijo entender en parte a los clubes porque tienen cotejos internacionales y apuros para armar sus alineaciones titulares. Sin embargo, expresó que los clubes deberían tener la obligación de ceder a los futbolistas para las selecciones.



Los Juegos Panamericanos no son una competencia organizada por la FIFA por lo que los equipos no están obligados a enviar a las selecciones a sus futbolistas.



A Célico le interesaban dos jugadores de Emelec. Por ello, según expresó, habló con Nassib Neme, presidente del cuadro eléctrico, quien le indicó que su club debería afrontar la Copa Libertadores. Por ello, negó la solicitud.

En el caso de El Nacional, Célico estaba interesado en Jordy Caicedo. “Pero me dijeron que era el único delantero con el que contaban”.



El DT elaboró una lista de 18 jugadores para los Panamericanos.