Jorge Célico tiene 60 futbolistas preseleccionados pensando en revalidar el título Sudamericano en el 2021

Un total de 60 futbolistas preseleccionados son los que tiene en carpeta el DT Jorge Célico, al frente de las divisiones menores de Ecuador, para ser considerados en una futura convocatoria a la Sub 20. Nueve de ellos juegan en el exterior.

Así lo manifestó el estratega argentino en una entrevista con El Canal del Fútbol. “Les estamos haciendo seguimiento, conversamos con cada uno de ellos”, expresó, pensando en lo que será el Sudamericano Sub 20 en enero del 2021.



Según dijo, la emergencia sanitaria alteró los planes del seleccionador, que tenía previsto realizar al menos tres giras con la Sub 20. “Difícilmente podremos hacer una, porque no sabemos cómo va a seguir la pandemia. Debemos tener mucho cuidado dónde vamos a jugar”, señaló.



Uno de los principales inconvenientes es el apremio ante la proximidad del evento y los pocos días con los que contarán para la preparación. Además, las dudas sobre si habrá o no los torneos juveniles nacionales en el año también inquietan al argentino.



A pesar de las dificultades, el técnico ya comenzó a configurar los posibles convocados. Entre los jugadores que tiene en mente destacan la base de la Selección Sub 17, que disputó el Mundial de Brasil en el 2019.



También está en consideración futbolistas del plantel que conformó el equipo Sub 20 de Independiente del Valle, campeón de la Copa Libertadores en la misma categoría en febrero de este año.

Johan Mina, del Werder Bremen, Moisés Caicedo y Piero Hincapié de Independiente del Valle son algunos de los ecuatorianos que podrían ser parte de la nómina.



Además, el estratega reveló que está realizando el seguimiento a Daniel Adshead, de 18 de años, que juega en la Sub 23 del Norwich City de la Premier League. Él se desempeña como volante y ya fue convocado para el combinado Sub 19 de Inglaterra.



Otro de los jóvenes legionarios que llamó su atención es Diego Almeida, defensa central de 16 años que milita en las inferiores del FC Barcelona. Según Célico, está a la espera de que el zaguero se sume a la Sub 17, pues también habría recibido la convocatoria por parte de la selección española.



El estratega dijo que revalidar el título obtenido sudamericano en el 2019 será un verdadero desafío para la tricolor, pero confía en que, a pesar de no contar con el nivel de preparación necesario, al estar en igual de condiciones con el resto de países, puedan hacer un buen torneo.