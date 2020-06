Jorge Célico dice que los clubes deben respetar los procesos formativos para obtener resultados en el fútbol

LEA TAMBIÉN

Los recientes traspasos de Alan Franco al Atlético Mineiro de Brasil y Johan Mina al Werder Bremen de Alemania son, para Jorge Célico, DT de las selecciones juveniles, el mejor ejemplo que el respeto a los procesos formativos puede generar resultados.

“Cuando se respetan los procesos, las cosas suelen salir bien, cuesta, pero ahora se ha tratado de hacer docencia sobre los dirigentes, para que no tengan miedo en proyectar las divisiones inferiores, y eso tendrá crecimiento paulatino”, sostuvo el estratega argentino en Radio La Redonda, de Guayaquil.



El estratega, campeón sudamericano en Chile y medalla de bronce en el Mundial de Polonia con la Sub 20, dijo sentirse feliz por los desafíos que Alan Franco (21 años) y Johan Mina (18 años) afrontaran en sus carreras.



“Estoy muy feliz por Johan Mina y por Alan Franco, son grandes talentos. Son ejemplos de que el jugador ecuatoriano puede jugar en el extranjero, quitando ese estereotipo del jugador irresponsable que se cree del ecuatoriano”, añadió.



También comentó que el crecimiento del fútbol ecuatoriano, tanto a nivel de clubes como de selección, debe contar con el apoyo de cada uno de sus actores. El técnico recordó, por ejemplo, que el fracaso del combinado Sub 23 en el pasado Torneo Preolímpico en Colombia, en enero del 2020, donde Ecuador cosechó cuatro derrotas, nueve goles en contra y ninguno a favor, en parte se debe a la falta de “apoyo” por parte de los equipos.



Joao Rojas, Bryan Cabezas y Bryan Carabalí de Emelec; Johan Lara, Jhon Espinoza, Richard Mina, Diego Palacios y Alexander Alvarado de Aucas, no recibieron el permiso de sus clubes para concentrarse con la selección.

“Yo no tuve el apoyo total para usar a los jugadores que necesité para la Sub 23. Comprendo los intereses de los clubes por contar con sus talentos, pero al final eso nos afectó. Mandamos varias cartas pidiendo a los clubes que nos presten a los chicos, pero no pasó”, argumentó.



Otros seleccionados como Jonathan Perlaza (Querétaro) y Jhegson Méndez (Orlando City) tampoco pudieron acudir a la convocatoria por el mismo motivo. “Nos tocó armar una nueva selección sin trabajo”.



El técnico de 56 años también mencionó que mantiene diálogos con el director deportivo de la ‘Tri’, Antonio Gordón, sobre todo para darle seguimientos a las jóvenes promesas que se están abriendo paso en Europa, entre ellas:



Gonzalo Plata (Sporting Lisboa), Leonardo Campana (Wolverhampton), Stiven Plaza (Real Valladolid), Enrique ‘Kike’ Saverio (FC Barcelona B) y Emerson Espinoza (Inter de Milán). “Yo le he pedido que haga un ‘scouting’ de futbolistas en Europa, que pueden aportarnos para las juveniles y tienen origen ecuatoriano”, comentó.



Célico culminó manifestando su apoyo al actual cuerpo técnico de la ‘Tri’, encabezado por el hispano-neerlandés Jordi Cruyff. “Se dedicó a trabajar desde que llegaron, viajaron a muchos lugares, tienen un gran ‘scouting’, revisando todos los partidos de Ecuador de los últimos años. Desde el tema de trabajo, es injusto que digan que no está trabajando”, puntualizó.