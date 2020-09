Jorge Célico citará a 13 legionarios para el próximo microciclo de la selección ecuatoriana Sub 20

LEA TAMBIÉN

Jorge Célico, entrenador de la Selección ecuatoriana Sub 20, culminó el sexto microciclo del 2020. Lo hizo con un amistoso ante el primer equipo del América de Quito, donde pudo observar el nivel competitivo de sus pupilos.

El estratega argentino ha trabajado todo el año con futbolistas que militan en clubes ecuatorianos y con aquellos que se quedaron sin competencia tras la eliminación de torneos juveniles, a causa de la pandemia.



La Tri se impuso 3-2 y los goles fueron de Edwin Valencia, Josué Játiva y Jefferson Troya. Un resultado que dejó varios temas por analizar.



"Hay que mencionar que fue el primer amistoso que jugamos", advirtió Célico, quien confía en el crecimiento de sus pupilos.

🎬¡Los grandes objetivos se logran partiendo de grandes pensamientos, y un arduo trabajo que no cesa!@JorgeCelico analiza el trabajo realizado y lo que se viene, para conformar #LaTriSub20 🙌🏽



⚡️https://t.co/uS42JCj68E pic.twitter.com/lEFUCq7Mp0 — La Tri (@LaTri) September 24, 2020

El cuerpo técnico del vigente campeón sudamericano ya prepara su nuevo microciclo. Será el más largo, con respecto a los anteriores. Se lo realizará del 4 al 11 de octubre, en el as instalaciones de El Nacional.



"Vamos a tener el microciclo más largo y vamos a poder hacer una comparación entre los jugadores del medio local y los que están en otras latitudes", dijo el técnico de la Tri.



Célico afirmó que para el próximo microciclo ya bloqueó a 13 jugadores que militan en clubes del continente. Esto será clave para ir armando un plantel de 30 jugadores a final del año, que serán evaluados nuevamente.



"Para diciembre vamos a armar un plantel de 30 jugadores y para inicios del año la de 23 que irán a Colombia", dijo Célico. "No nos vemos fuera del Mundial. A nivel de juveniles no somos menos que nadie. El gran objetivo será salir campeón", dijo Célico.