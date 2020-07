Jordy Caicedo marcó un gol y clasificó con el Vitória a los cuartos de final de la Copa del Noreste, en Brasil

Com gol de Jordy, Leão empata em 1x1 com o Botafogo-PB e garante a classificação para as quartas de finais da Copa do Nordeste. O adversário será o Ceará, no sábado.



O Vitória volta a campo amanhã, às 16h, contra o Bahia de Feira no Barradão. #PegaLeão 📷: Pietro Carpi pic.twitter.com/s9ucmuFPaj