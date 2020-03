Jordi Cruyff: 'no voy a premiar a jugadores con mal comportamiento'

LEA TAMBIÉN

Jordi Cruyff respira aliviado luego de la decisión de la FIFA de aplazar las eliminatorias sudamericanas, cuyo inicio estaba previsto para el 26 de marzo, con el partido de Ecuador ante Argentina, en Buenos Aires.

El DT concedió una entrevista en radio Área Deportiva, en donde analizó varias aristas de su función como seleccionador. Lanzó una sentencia importante: “no voy a premiar con convocatorias a jugadores de mal comportamiento en sus clubes. Si un jugador comete actos de indisciplina o de conducta en sus equipos no será convocado”.



Cruyff ratificó su decisión de mantener sigilo respecto a sus reuniones con los futbolistas de la Tricolor. Admitió haber tenido diálogos con los seleccionados, pero aseguró que el contenido de dichas conversaciones jamás se hará público. “Quiero y confío mucho en la discreción del jugador. En las conversaciones se ha hablado incluso de las cosas que no les han gustado en el pasado de la Selección. Pero no voy a decir con quién me reuní, ni qué cosas me dijeron”.



El DT de Ecuador declaró que, en sus diálogos con gente del fútbol del exterior, la Selección aún infunde respeto, sobre todo en sus partidos como local. Reconoció la calidad del jugador ecuatoriano. “Se han logrado triunfos importantes con los jóvenes (la Selección Sub 20, campeona sudamericana y tercera en el Mundial de la categoría) y con los clubes (Independiente campeón de la Copa Sudamericana). Hay buen material, buenos jugadores. También hay altibajos. Pero lo que buscamos es introducir una mentalidad en donde sean importantes aspectos como la nutrición, el cuidado personal, los índices de grasa corporal, los aspectos tácticos del juego, la formación de jugadores. Es un proceso largo”, añadió el entrenador neerlandés.



Durante la jornada del 13 de marzo del 2020, el presidente de la Ecuafútbol, Francisco Egas, planteó la posibilidad de que Ecuador realice un microciclo de trabajo durante la paralización de las eliminatorias (26 al 31 de marzo). En el transcurso de la jornada estaba previsto que el dirigente se reúna con el DT Cruyff y con el director deportivo de la Ecuafútbol, Antonio Cordón.