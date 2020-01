Jordi Cruyff hablará personalmente con Felipe Caicedo y con los legionarios en Europa

LEA TAMBIÉN

Jordi Cruyff, el nuevo timonel de la Selección de Ecuador, aseguró que dialogará con Felipe Caicedo, delantero tricolor de la Lazio de Italia y quien decidió no continuar en la Tri en el 2017.

Eso sí, este 16 de enero del 2020, el holandés dijo que será prudente y no expondrá a sus pupilos. Al estratega de 45 años no le gusta hablar sobre temas individuales de los deportistas. Prefiere el diálogo directo, para que el involucrado se sienta en confianza y entienda que tiene un entrenador que no lo va a exponer.

“Hay ciertas cuestionas que prefiero no hacer nunca, que es hablar sobre un jugador en específico. Habrá una conversación personal, pero no lo voy a exponer. Así, el jugador se sentirá en confianza para ser más abierto conmigo. Si hablo con él lo sabrán en su tiempo o quizá no”, dijo Cruyff.

"Independientemente de dónde jueguen los futbolistas, cuando vienen a la Selección tienen que dejar todo por su país, por su sangre. Quiero que el aficionado valore el máximo compromiso de los jugadores". @JordiCruyff, DT de #LaTri



El holandés mandará a sus colaboradores a Colombia para que estén presentes en el Preolímpico. Ahí pedirá un informe completo de lo que observaron y eso le permitirá delinear un esquema sobre la base que ya conoce y observó. También se respaldará en el proceso que consolidó el argentino Jorge Célico.



“Es un torneo que va a empezar y mandaré a mi ‘staff’ a Colombia. Yo voy a estar en Europa iniciando trabajos de comunicación. Ver a los que están allá y hablar con algunos y ver en qué situación están. Al final, ellos son los que más rodados están y para mí es más fácil ver partidos”, dio el entrenador.