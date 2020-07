Según medios españoles, Jordi Cruyff sería DT interino del FC Barcelona, mientras esperan por Xavi

LEA TAMBIÉN

El futuro del entrenador Jordi Cruyff parece estar cada vez más cerca del FC Barcelona. Desde España aseguran que el hispano-neerlandés podría ser el DT interino de los blaugranas mientras se concreta la llegada de Xavi Hernández.

El portal Iusport reveló que Cruyff habría decido cancelar su viaje de retorno a Ecuador, la noche del jueves 16 de julio del 2020, no por motivos personales, tal como se lo habría mencionado en primera instancia a Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).



“El motivo de la nueva cancelación de Cruyff podría ser su fichaje como entrenador del Barcelona hasta la llegada de Xavi, que podría darse la próxima temporada”, aseguró el portal.



El nombre de Cruyff no es nuevo en el entorno del Barcelona. Xavi, actual DT del Al Sadd, dijo que, en caso de llegar a dirigir al Barcelona, lo quiere como su director deportivo.



Sin embargo, el temor al fracaso en la Liga de Campeones anticiparía la llegada de Cruyff.



Tras perder en casa ante el Osasuna (1-2) y dejar escapar el título de Liga en la penúltima jornada, la tensión creció en el vestuario de los blaugranas, y la directiva busca alternativas para no culminar la temporada en blanco.



Finalizado el duelo en el Camp Nou, Quique Setién dijo no estar seguro de ser el entrenador del Barça en la revancha contra el Nápoles, el sábado 8 de agosto.



Josep Maria Bartomeu tiene previsto reunirse con Setién este viernes 17 de julio. Según Mundo Deportivo, “no se prevé para hoy que sea destituido, pero en el seno del FC Barcelona nadie se atreve a asegurar que sea entrenador en el duelo continental contra los napolitanos”, subrayó.



Iusport deja abierta la posibilidad de que Cruyff asuma la dirección técnica del Barcelona, al menos, hasta que Xavi, con contrato hasta julio del 2021, acepte sentarse en el banquillo de los catalanes.