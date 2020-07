Jordi Cruyff dijo que dejó de recibir parte del salario adeudado para cubrir su cláusula de rescisión con la FEF

LEA TAMBIÉN

"Estoy convencido de que es la mejor solución para todos por encontrarnos en un contexto de inestabilidad en un país que está sufriendo económicamente los efectos de esta pandemia". Con esta frase, Jordi Cruyff explicó uno de los motivos de su salida de la Tricolor.

Cruyff, quien tuvo el cargo de técnico de la Tricolor por seis meses, dio estas declaraciones a través de un comunicado.



"Por mi parte, he querido ser consecuente y tomar la decisión más correcta. Y estoy convencido de que es la mejor solución para todos por encontrarnos en un contexto de inestabilidad en un país que está sufriendo económicamente los efectos de esta pandemia", dijo en el comunicado.



"Así se lo he trasladado al presidente de la FEF, Francisco Egas, a quién agradezco sinceramente su comprensión y la confianza depositada en mí y en mi cuerpo técnico”, agregó el DT que estuvo en la Selección entre enero y julio de 2020, y no dirigió ningún partido amistoso u oficial.



Cruyff quiso terminar con las especulaciones y habló sobre cómo negoció su salida de la Selección. Dijo que acordó una reducción de su salario y dejó de percibir la parte que le adeudaban de ese salario, para cubrir la cláusula de su rescisión de contrato.



El DT tenía un salario mensual de USD 150 000 y, pero, según la propia FEF solo le canceló 52 días de trabajo. Por su salida unilateral, el DT debería cancelar USD 900 000, pero se realizará un cruce de cuentas.



Cruyff estaría dispuesto a esa negociación. "De esta manera, he querido ser comprensivo y solidario con la situación económica que atraviesa la FEF y Ecuador", añadió el estratega.



”Con la decisión de Antonio Cordón de dejar su cargo como director deportivo de la FEF entendí que también era el momento de presentar mi renuncia como director técnico de la selección de Ecuador, acordando con la federación una reducción de mi salario y dejando de percibir la parte adeudada de mi remuneración y del cuerpo técnico para cubrir la cláusula de rescisión de mi contrato”, explicó.



El hispano neerlandés concluyó argumentando que le fútbol tiene un "plan muy válido" para potenciar a los jugadores. Sin embargo, dijo que será "imprescindible fomentar la unidad".



La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ya busca al reemplazante del entrenador.