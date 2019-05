Jordan Rezabala quiere volver a patear un penal en el Mundial

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Jordan Rezabala ya ha levantado su ánimo tras fallar el penal ante Japón. Siente que está preparado para volver a tomar una responsabilidad semejante.

“Anímicamente estamos dolidos por el partido del domingo (derrota 1-0 ante Italia). No merecíamos este resultado”, dijo el mediocampista manabita.



El volante creativo ya no escucha comentarios. Dejó de seguir redes sociales para no sufrir más por su error en el debut.



“El fútbol es así. Uno debe acostumbrarse a los buenos y los y malos comentarios qué hay. Uno no se come el penal con mala intención. Ahora mi pasó a mi y a Leonardo Campana y es un tema qué hay que corregir”, asegura.



Si hay que volver a cobrarlo, lo volverá a hacer. Se siente con confianza para pararse nuevamente frente al esférico y asumir esa responsabilidad.

Penal errado por Rezabala. Ecuador 1-0 pic.twitter.com/D50Up9vxK2 — Jorge Serrano (@jcsj21) 23 de mayo de 2019





Penal errado por Campana. Vamos Ecuador 🇪🇨 🇮🇹 pic.twitter.com/id1or3YtIQ — Luis Antonio ☄️ (@luisantonioiv) 26 de mayo de 2019