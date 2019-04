De Jong se lesiona a tres días del partido de vuelta contra el Juventus

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El centrocampista del Ajax Frenkie de Jong se retiró este sábado del partido contra el Excelsior por molestias en la pierna derecha y peligra su presencia para el encuentro de vuelta de Champions League contra el Juventus, que se jugará el próximo 16 de abril.

El futuro jugador del Barcelona fue sustituido en el minuto 28 por Jurgen Ekkelenkamp y se echó la mano a la parte trasera del muslo cuando se dirigía hacia los vestuarios.



El entrenador del Ajax, Erik ten Hag, dijo a la cadena FOX Sports que desconoce el alcance de la lesión. "Le estaba molestando el muslo y no quisimos correr riesgos. Ahora tenemos que ver cómo se desarrolla la situación en las próximas horas y días", aseguró.



"No tenía molestias antes del partido y estaba en condiciones de jugar, pero pronto vía que no se movía bien y después de los primeros minutos empeoró", añadió el técnico.



El partido terminó con la victoria del Ajax 6-2, lo que le permite al equipo de Ámsterdam mantenerse líder de la Eredivisie con tres puntos de ventaja sobre el PSV Eindhoven, que tiene un partido menos.



El Ajax se juega el próximo 16 de abril en Turín pasar a las semifinales de la Liga de Campeones, después del empate a uno contra el Juventus en el partido de ida, en Ámsterdam.