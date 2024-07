Jonathan Narváez será el único representante de Ecuador en la categoría de ciclismo en los Juegos Olímpicos de París. El ciclista se prepara para su competencia del 3 de agosto de 2024 y sueña con una medalla.

Este será el segundo evento de tal magnitud en el cual compita el deportista de 27 años. Antes, lo hizo en Tokio 2020+1, donde acompañó a Richard Carapaz, quien se llevó el oro olímpico por primera vez en la historia.

Llega al certamen con el reto de revalidar la presea olímpica que obtuvo su colega con anterioridad. Para la competencia, el ecuatoriano espera hacer un buen papel con respecto a su desempeño.

“La expectativa es buena. Me he preparado bien, esperamos tener un buen resultado en París. Vamos a dar a conocer la característica de los ecuatorianos. Representaremos al país de la mejor forma. Para mí, no solo significa tener resultados, sino demostrar de qué estamos hechos”, mencionó en diálogo con EL COMERCIO.

Llegar al podio está entre las ilusiones de los Juegos Olímpicos de París 2024

En lo que se refiere a las posiciones que el “Lagarto” puede ocupar, este sueña con una medalla. A su vez, señaló que aquella debe ser la meta de los 40 atletas clasificados para los Juegos Olímpicos. Él tiene confianza en la preparación que ha ejecutado.

El tricolor espera una carrera abierta con relación a sus contendientes. Asimismo, aunque sabe que no puede asegurar el meterse en el podio, sí intentará terminar en las posiciones estelares y el objetivo primordial es no decepcionar en torno al rendimiento.

Narváez también sostuvo que, entre los retos, estará el no contar con mayor apoyo de un equipo. El abastecimiento de agua y provisiones dentro de la carrera deberá ser individual.

Un trazado ideal para Jonathan Narváez

A Jhonatan Narváez no solo lo motivan sus últimos logros y el entrenamiento al que se ha sometido, sino el circuito que correrá en París. Este será de 270 kilómetros y obedece a sus características como ciclista y a otras rutas en las que ha salido victorioso.

“Los Juegos Olímpicos tienen un trazado idéntico al del campeonato nacional de ruta. También es parecido al del primer día en el Giro de Italia. El recorrido de París claramente me beneficia a mí”, señaló el ciclista ecuatoriano.

En aquellas competencias mencionadas, el oriundo de Sucumbíos se hizo con los primeros lugares. En el campeonato terminó primero y venció a Richard Carapaz; en el Giro, se hizo con la primera etapa tras superar a Tadej Pogačar.