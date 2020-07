El tricolor Jonathan Betancourt es nuevo jugador del Querétaro

LEA TAMBIÉN

El ecuatoriano Jonathan Betancourt es nuevo jugador del Querétaro de México por una temporada. En los ‘Gallos Blancos’ será compañero del compatriota Jonathan Perlaza.

A la espera de que el club haga el anuncio oficial en las próximas horas, el periodista mexicano Diego Medina confirmó la vinculación del extremo de 25 años. El contrato sería a préstamo por un año, con opción a compra.



Parte importante del acuerdo entre el futbolista y el club fue el exseleccionado Walter Ayoví, que ahora es representante de jugadores.

🚨 🚨

El ecuatoriano Jonathan Betancourt es nuevo jugador de @Club_Queretaro



Parte de las primeras incorporaciones de Walter Ayoví y su equipo de trabajo en representación de futbolistas



Se hará oficial las próximas horas...@TUDNMEX@TUDNUSA pic.twitter.com/lw7fLj0lp1 — Diego Armando Medina ✋ (@DiegoArmaMedina) July 8, 2020

El tricolor se encuentra en territorio azteca y, luego de someterse a los respectivos chequeos médicos y recibir el visto bueno del DT Alex Tejada, se unirá a los entrenamientos como el último refuerzo del Querétaro para el Torneo Apertura.



Betancourt no ha tenido mayor protagonismo durante las últimas tres temporadas; en Liga de Quito (2017), Barcelona (2018) y Universidad Católica (2019-2020) no pudo consolidarse como titular y fue suplente.



En esta temporada actuó en un duelo por Liga Pro y otro por Copa Sudamericana, pero en ambos comenzó desde el banco de suplentes.



En Querétaro tendrá la difícil tarea de suplir al argentino Ariel Nahuelpán, que regresó al Xolos de Tijuana. Al cambiar de propietarios, los ‘Gallos’ entraron en un proceso de reestructuración de la plantilla y varios elementos, entre ellos el tricolor Jefferson Orejuela, decidieran no continuar en el club al no llegar a un acuerdo con la nueva directiva.



Esta será su segunda experiencia internacional, tras su paso por el Gondomar de la Segunda División de Portugal.