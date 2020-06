Jonatan Álvez reveló que Emelec lo llamó antes que Barcelona tras salir de Liga de Quito en el 2016

LEA TAMBIÉN

El camino de Jonatan Álvez estuvo cerca de ser de color azul. El ariete uruguayo reveló que antes de que lo llamara Barcelona, Emelec se comunicó con él para tratar de ficharlo, luego de salir de Liga de Quito a inicios del 2016.

En una entrevista concedida al programa 'Un rato ameno', que se transmite por Facebook live, el ariete charrúa indicó que se inclinó por la propuesta amarilla porque le ofreció un tiempo mayor de contrato.



"Emelec me ofrecía más 'plata', pero Barcelona me daba más tiempo de contrato", detalló el ariete que fue campeón nacional con los canarios en ese mismo 2016.



Él se vinculó al entonces equipo presidido por José Francisco Cevallos, luego de que el entrenador chileno Claudio Borghi no lo tomara en cuenta en Liga de Quito.



"La verdad Liga es un equipo grande, sabía del fútbol ecuatoriano por lo que se veía en televisión. Y en Liga (llegó al club en el 2015) me iban a dar la oportunidad de tener continuidad", expresó sobre su decisión de vestir con la camiseta blanca tras su paso sin fortuna por Europa.



"En cuatro meses que jugué ahí me fue bien. Aunque la gente aún me '...tea' porque fallé ese penal contra River (Plate, en Copa Libertadores). Tuve la mala suerte de fallar, soy humano", expresó.



Álvez convirtió 10 goles para los albos y, a pesar de este buen rendimiento, fue marginado por el estratega chileno, lo que derivó en su salida. Se argumentó entonces que porque se puso los brackets no podía cabecear y eso habría molestado a Borghi y a la directiva.



"Sí, se hizo tanta mentira. Yo ya tenía los frenillos un año atrás. Hablé con Esteban Paz y le dije que quería jugar, que sabía que iban a traer otros delanteros", contó.



Tras ello, "en Liga me dijeron que ya no querían contar con mi trabajo. Me llamaron los de Emelec primero. Luego me llamó Cevallos y (Guillermo) Almada. Barcelona me daba mucho más tiempo, tres años de contrato... y bueno, me fue como me fue... bastante bien en Barcelona".



Álvez también fue figura torera en la Copa Libertadores 2017, cuando los amarillos alcanzaron las semifinales del torneo. "Hoy por hoy, Barcelona es el equipo que me dio la oportunidad de crecer, de estar donde estoy. Quiero seguir ganando cosas importantes con el club", ponderó.