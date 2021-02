Jonatan Álvez: 'Estaba dispuesto a bajarme el sueldo, pero Barcelona no me ofreció seguir'

"Fue una falta de respeto de Barcelona SC que nunca me hizo la propuesta de seguir". Esta fue la polémica declaración de Jonatan Álvez sobre el por qué no continuó en el club torero y fichó por el Atlético Nacional de Medellín.

El 'Loco' dio esta declaración en una entrevista con Área Deportiva. Ahí, recalcó que su intención era seguir en el 'Ídolo del Astillero' en la temporada 2021 y estaba dispuesto a acceder a una rebaja de su salario, pero no recibió ninguna oferta.



"Yo quería retirarme ahí (en Barcelona SC) y estaba dispuesto a bajarme el sueldo pero no hicieron nada", agregó el delantero uruguayo, que fue titular en la final ante Liga de Quito, donde el club torero ganó el título ecuatoriano 2020. Anotó uno de los goles en la tanda de penales, ante Adrián Gabbarini.

Eso sí, agradeció a los aficionados del cuadro amarillo, de quienes dijo "estuvieron en las buenas y en las malas".



Ahora, en su nuevo club, dijo sentirse a gusto y como si estuviera en Europa. "Para mí es como estar en Europa. Atlético Nacional lo tiene todo”.



Álvez dijo que se está adaptando a Medellín. "Gracias a Dios estoy agradecido por pertenecer a esta hermosa institución. Aquí hay un poco de altura también, de a poco me estoy acostumbrando y al ritmo que quiere que vaya el profe".