Johvani Ibarra reveló detalles sobre su salida y la de Édison Méndez del banquillo de El Nacional

Édison Méndez apenas pudo dirigir dos partidos como entrenador principal de El Nacional. El exmundialista y su cuerpo técnico, que estaba integrado por Johvani Ibarra (preparador de arqueros) y Walter Calderón (asistente técnico), dejaron su cargo este martes 8 de diciembre.

La dirigencia no se ha pronunciado y tampoco ha explicado las razones de la salida del 'Kinito' Méndez. Pero Ibarra sí lo hizo.



El exgolero e integrante del último equipo campeón de El Nacional, reveló que hubo discrepancias con la dirigencia comandada por Lucía Vallecilla. La presidenta habría querido imponer qué jugadores debían ser alineados.



"Hemos decidido dar un paso al costado por problemas internos entre directiva y cuerpo técnico”, aseguró Ibarra en diálogo con Mach Deportes.



Según el exgolero, hubo situaciones que no son negociables para un cuerpo técnico. También afirmó que hubo respaldo de los jugadores para que se queden en el equipo.



“Por cosas que para un cuerpo técnico son sagradas, tomamos esta decisión . Los jugadores saben cuáles son las diferencias con la dirigencia y están dolidos”, aclaró.



No se habría tratado de dinero. Ese tema estaba resuelto, porque habrían aceptado percibir sueldos bajos con tal de tener la oportunidad.



“La parte económica no la hemos tomado en cuenta en este momento. Lo que queremos es que no salga sufriendo El Nacional. Tengo algo de conocimiento que la salida de Javier Rodríguez fue por los mismos motivos que nosotros”, dijo Ibarra.



'Mamita' Calderón también se refirió al tema. Aseguró que llegaron al club sin pedir nada a cambio, por el amor a la institución. Pero hay situaciones que no se negocian.



"Nosotros fuimos a El Nacional sin nada a cambio, por el amor que sentimos por esa camiseta (...) Esto es fútbol y hay situaciones que uno no puede tolerar, ni negociar ni venderlas", dijo Calderón.