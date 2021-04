John Zambrano: ‘El plan es ir con 42 deportistas a los Olímpicos’

Entrevista a John Zambrano, vicepresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

¿Con cuántos ecuatorianos se espera asistir a los Juegos Olímpicos?

Tenemos 15 deportistas clasificados hasta este momento en atletismo, ciclismo, tiro olímpico, pentatlón moderno y tiro con arco que se acaba de obtener. (La entrevista se realizó dos días antes de que la judoca Vaneesa Chalá alcanzara un cupo). Lo ideal sería llegar a Tokio con 42 deportistas. Hay algunos que podríamos decir que están virtualmente clasificados porque, ante la escasez de competencias por la pandemia, es difícil que los desplacen del ranking mundial como sería el caso del golf. Daniela Darquea está en el puesto 53 y clasifican 59. Lo mismo ocurre en triatlón con Elizabeth Bravo, que está en el puesto 48 y se clasifican 55. Es difícil que las desplacen. Por eso calculamos 42, que sigue siendo el número más alto histórico en un evento olímpico, si Dios lo permite.

¿A pesar de la pandemia se mantienen con esos números?

En los cálculos estábamos un poco más arriba. Calculábamos entre 48 y 50 deportistas antes de la pandemia. Debo comentar que soy un sobreviviente. En estas fechas, hace un año, estaba entubado en terapia intensiva, pero gracias a Dios estamos aquí.

¿Cuánto tiempo pasó en el hospital?

Estuve ingresado 26 días, en terapia intensiva 18 y entubado 14. Salí el 18 de abril (2020) y dos meses después, en junio, fui sometido a una cirugía de tráquea, que es extremadamente delicada, para retirar un segmento que estaba destruido por el tubo. Después de eso he tenido cuatro broncoscopias, para limpiar y cada vez las requiero menos. Espero que pronto no las necesite.

¿A qué atletas ha afectado más la pandemia?

Afecta más a los deportistas que tienen que competir cercanamente. Es decir, un poco menos si soy velocista, debo correr en una prueba que me toma 11 segundos y puedo entrenar a lo mucho con un entrenador, a que usted sea un deportista de lucha grecorromana y deba estar a un centímetro de distancia con su oponente. Esas condiciones son las que generan mayor contagio. Entonces sí, hay deportes en los que se está más expuesto.



¿Considera adecuado que se realicen los Juegos en este año?

De hecho, los Juegos Olímpicos se aplazaron y eso era algo que nadie preveía. Estamos en una incertidumbre. En lo personal, me preguntaría si se debieron hacer. Lo que ha tratado de realizar el comité organizador, el gobierno japonés y el pueblo japonés es dar la mayor certeza posible. Por ejemplo, todos los deportistas que van a ir a Tokio tienen que hacerse una PCR, 72 horas antes de su vuelo, como mínimo. No va a ver espectadores internacionales. Además, quienes estén en la Villa Olímpica no podrán ni salir a comprar y tienen que bajar una aplicación para ver dónde y con quiénes tienen contacto.

¿A qué deportistas ecuatorianos debemos poner atención ante una clasificación?

Recientemente se realizó el Sudamericano de natación y Anicka Delgado y Tomás Peribonio hicieron la marca B, es decir estarían en reserva, pero ellos podrían conseguir la marca A y clasificar. Hay que poner atención al Preolímpico de boxeo en Buenos Aires, en mayo. Estarán 13 ecuatorianos, con bastantes posibilidades como Julio Castillo, subcampeón mundial, Érika Pachito, Ytalo Perea. También en lucha, con Andrés Montaño, que irán a un torneo clasificatorio en Bulgaria. En surf hay un clasificatorio en El Salvador, en mayo, y Dominic Barona es una gran candidata. También hay eventos en tenis de mesa, otro de canotaje en Rusia.

¿Otros atletas?

Hay una buena posibilidad de llegar a Tokio por ranking olímpico con cuatro deportistas en levantamiento de pesas. Las más opcionadas son Neisi Dajomes, Paola Palacios, Alexandra Escobar y Tamara Salazar. También está a punto de clasificar Alfredo Campo, en BMX. Entonces, hay posibilidades ciertas de tener más clasificados.

¿Hasta cuándo se puede buscar la clasificación?

Bueno, es variable según el deporte. Por ejemplo, para la prueba de maratón termina en mayo del 2021. Hasta el 29 de junio ya termina todo y hasta esa fecha tenemos a los clasificados.