El golero Johan Padilla: 'Yo no le debo nada a Barcelona SC'

Johan Padilla no tiene pensado retornar en algún momento de su carrera a Barcelona SC. El arquero se formó como jugador en el equipo amarillo, pero tuvo una complicada salida del plantel cuando era juvenil en 2010. Después fichó por Independiente del Valle, en donde debutó como profesional.

El golero esmeraldeño ahora es un arquero consolidado. Ataja desde inicios de 2017 en El Nacional y el año anterior fue titular con la Selección ecuatoriana en tres amistosos frente a Bolivia, Trinidad y Tobago y Colombia.



Esta semana el guardameta generó controversia por unas declaraciones en una entrevista radial en las que aseguró: "No sé que tarado me dijo que había más presión por jugar en Barcelona SC que en la Selección". Los dichos del arquero le generaron críticas de la hinchada amarilla, incluso del entrenador Fabián Bustos.



En una entrevista exclusiva con BENDITO FÚTBOL en Instagram Live, el golero evitó referirse a sus dichos y enfatizó que no ficharía por el plantel amarillo ni por Independiente del Valle, porque considera que ya cerró su etapa en ambos clubes.



​"No tengo ninguna revancha con Barcelona. Lo que se dio, ya se dio. No me tomaron en cuenta y yo en toda mi vida nunca me he aferrado a un equipo. Yo no le debo nada Barcelona y Barcelona no me debe a mí" indicó Padilla.

El golero también indicó que tiene "una relación excelente con Máximo Banguera" y nunca se ha sentido "presionado" por pelear la titularidad con el experimentado golero, a quien considera uno de sus amigos.





No obstante, Padilla se sorprendió con la llegada de Banguera y la presidenta del club Lucía Vallecilla le explicó que el fichaje del arquero obedecía a las propuestas que había del exterior por su fichaje. "Me explicó que lo trajeron por si sufría alguna lesión o si se daba la oportunidad de que yo saliera a otro equipo", recordó.



Con respecto a un posible fichaje por Emelec, el arquero de 27 años enfatizó que ha tenido propuestas del equipo azul desde el 2017. El equipo azul se interesó por incoporarlo en esta temporada, pero al final decidieron traer a Pedro Ortiz.



"Emelec es una institución que ha conseguido mucho, es un equipo grande y la hichada es especial, porque siempre alienta sin importar el resultado", analizó.

​Por ahora, el jugador indicó que se siente agradecido con la hinchada y dirigencia de El Nacional. "La gente cree que en equipos como Aucas y El Nacional la hinchada no exige, pero están equivocados. Cuando sus hinchadas se enojan, la presión es muy grande. Se siente el peso de la historia", dijo Padilla.

