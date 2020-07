Johan Mina todavía no pudo viajar a Alemania, para unirse al Werder Bremen

LEA TAMBIÉN

El delantero Johan Mina, figura de la Selección de Ecuador Sub 17, no ha podido viajar ni tramitar su visa de trabajo debido a las complicaciones para acceder a un vuelo que lo lleve a Alemania para unirse al Werder Bremen.

​La pandemia del covid-19 y las limitaciones sanitarias que impone el gobierno alemán impiden al atacante, que cerró su fichaje con el plantel hace un mes, tomar un vuelo hacia Europa.



El jugador es esperado por el equipo verdiblanco, pero no podría más que entrenarse con el equipo Sub 23, ya que no tiene la documentación que le permite trabajar en Alemania.



Frank Baumann, gerente deportivo del Werder Bremen, aseguró en una entrevista con el medio alemán DeichStube que el equipo ha sido paciente y comprende la situación de Mina. Sí les preocupa la falta de actividad del juvenil, quien actuó por última vez en el Preolímpico Sub 23 de Colombia, que la Tricolor disputó en enero de 2020.



El equipo germano apuesta al fichaje de Mina como parte de la renovación de su plantilla, a pesar de que no debutará en el primer equipo y deberá completar su formación en el plantel juvenil. Werder Bremen actuará en la Bundesliga 2020-2021, tras salvarse del descenso en la anterior temporada.



Mina fue el máximo goleador en el Sudamericano Sub 17 de Perú y también fue parte de la nómina de Ecuador en la Copa Mundial Sub 17 de 2019.