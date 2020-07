Johan Mina jugará en el equipo sub 23 del Werder Bremen de Alemania

LEA TAMBIÉN

El delantero Johan Mina no será considerado en el primer equipo del Werder Bremen y esta temporada militará en el plantel Sub 23, con una posibilidad de ser cedido a otro club para que sume experiencia.

Mina fue figura en el Sudamericano Sub 17 de Perú en el 2019 y jugó la Copa Mundial de la categoría con la Tricolor en Brasil. No logró debutar en la Serie A con Emelec y fichó por el equipo germano como agente libre a inicios de junio de 2020.



Frank Baumann, gerente deportivo del Werder Bremen, aseguró que al atacante de 18 años le falta experiencia para jugar en la Bundesliga, por lo que consideran apropiado que termine su etapa formativa.



"Definitivamente no está programado para nuestro equipo de la Bundesliga para la próxima temporada", aseguró el directivo, en declaraciones recogidas por el portal Liga Insider.



Mina también tuvo problemas con su visado, lo que retrasó sus entrenamientos con el plantel alemán. Por ahora se entrenará en solitario y después será reintegrado al Sub 23 del Werder Bremen.



El equipo verdiblanco jugará la próxima temporada en la Bundesliga, tras jugar un 'playoff' para salvarse del descenso en la campaña que acaba de concluir en Alemania.