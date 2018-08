Joffre Guerrón está ansioso por debutar con los amarillos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Joffre Guerrón pone música con su celular en el camerino, cuando él y sus compañeros se cambian, en el camerino para las prácticas. El deportista se siente cómodo en Barcelona SC, pese a que aún no ha debutado en el torneo local.

El atacante, que llegó en julio pasado, se juntó con Máximo Banguera para alegrar las concentraciones y prácticas. ‘Dinamita’ espera debutar este domingo, cuando los canarios reciban a Independiente del Valle, a las 17:30.



Guerrón tiene tres semanas entrenándose con los amarillos, pero debido a que la documentación habilitante no está completa, aún no ha sido inscrito en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El deportista estuvo en las gradas durante todos los partidos de sus compañeros.



Marcar goles en las prácticas ya es una constante en el delantero de 33 años, pese a que estuvo seis meses sin jugar torneos oficiales. Durante los entrenamientos, el veterano atacante hace gala de sus remates de media distancia y su técnica para definir frente al portero.



“Cuando uno viene a un equipo grande en lo único que piensa es en ganarlo todo. Ya quiero entrar a la cancha y retribuir la confianza que me dio la directiva”, dijo Guerrón, que tiene un año de contrato con los amarillos.

La misma ansiedad tienen Frickson Erazo y José Ayoví, que tampoco cuentan con el aval de la FEF para disputar el campeonato nacional. Al igual que Guerrón, se entrenan bajo el mando del DT Guillermo Almada.



Los directivos de Barcelona trabajaban contra reloj, para realizar la inscripción pues, desean contar con ellos el domingo en el estadio Monumental.



Hasta el mediodía de ayer, el club no contaba con el Certificado de Transferencia Internacional (CTI), de ninguno de los jugadores. Aquiles Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol, adelantó que hasta la noche tendrían todo en orden.



El plazo para inscribir jugadores para la segunda etapa finalizará este viernes, según el calendario que estableció la Federación Ecuatoriana de Fútbol a inicios de año. El período de habilitación inició el pasado 6 de julio.



Erazo reconoce que siente ansiedad por regresar a la cancha. “Estoy bien físicamente, pensé que me costaría más. Yo ya quiero jugar, esperemos que esta semana se cumpla con lo administrativo en la FEF”, contó el zaguero de 30 años.



Matías Oyola, capitán del equipo, considera que el aporte de los tres deportistas servirá para cumplir su objetivo de ganar la etapa, y disputar la final del torneo contra Liga de Quito. “Son profesionales de experiencia, es un gusto verlos trabajar día a día”, contó el mediocampista.