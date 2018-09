Joffre 'Dinamita' Guerrón promete bailar bomba si anota un gol a Liga (Q)

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Joffre Guerrón es parte del histórico equipo que alcanzó el título de la Copa Libertadores 2008 con Liga de Quito. Ahora, 10 años después, 'Dinamita' milita en el Barcelona SC y promete bailar bomba si anota a su exequipo.

Toreros y universitarios se medirán este domingo 30 de septiembre del 2018 en Guayaquil, por la fecha 12 de la segunda etapa en el fútbol ecuatoriano. El cotejo es clave para ambos clubes, candidatos para ganar el certamen. Por eso el imbabureño empezó a 'calentar' el juego ante los canarios y realizó una llamativa promesa. "Si le marco a Liga lo celebraré bailando bomba. Pero primero habrá que ver si es que juego", dijo el deportista después del entrenamiento del 26 de septiembre del 2018. Uno de los medios que publicó esas declaraciones fue Radio Huancavilca 830 AM de Guayaquil.



Guerrón es una de las más recientes contrataciones del BSC y todavía no se afianza en el once titular del técnico Guillermo Almada. Eso sí, si le toca jugar de seguro buscará anotar para bailar al ritmo de la bomba, tan tradicional en el Valle del Chota de donde es oriundo.



En el 2008, con 23 años, 'Dinamita' fue un de los jugadores más influyentes en el equipo que dirigía el argentino Edgardo Bauza. Ese conjunto sigue siendo el único del país que ganó la Copa Libertadores, el principal torneo de clubes del continente.