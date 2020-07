Joel Valencia 'Hubiese hecho lo mismo que 'Kike' Saverio, irme'

LEA TAMBIÉN

Para Joel Valencia es importante que el futbolista tenga continuidad y goce de oportunidades para poder mejorar. Por ello respalda la decisión de Enrique ‘Kike’ Saverio de no renovar con el FC Barcelona y buscar un desafío en otro club.

“Hubiese hecho lo mismo que Kike Saverio, irme. (El Barcelona) es un sitio en el que es demasiado complicado jugar, todos los futbolistas queremos contar con muchos minutos”, comentó el tricolor de 25 años en Radio Cobertura Plus, de Quito.



Valencia puso por ejemplo su caso en el Brentford, de la Championship (Segunda División) de Inglaterra. Con las avispas está en zona de ‘playoffs’ para disputar el ascenso a la Premier League, pero a nivel individual no tuvo su mejor temporada.



En los últimos compromisos fue suplente. El DT danés Thomas Franck usualmente lo utiliza como una variante para los minutos finales. Las pocas oportunidades que tiene trata de aprovecharlas al máximo.



Por eso toma con optimismo su primera anotación desde que llegó al conjunto inglés en agosto del 2019. Antes jugó en España, Eslovenia y Polonia.



Con un remate potente y bien colocado, Valencia cerró la victoria 3-0 del Brentford frente al Reading, por la jornada número 40. El gol sirvió de envión anímico para el esmeraldeño, que quiere ser titular.



“El año del equipo ha sido muy bueno, en lo personal no tanto (…) Yo puedo darle mucho más a este equipo. El de ayer (martes 30 de junio) fue un gol que estaba buscando hace mucho tiempo porque no he jugado muy seguido”, sostuvo el atacante.



Obtener el ascenso y consolidarse en Inglaterra es el primer paso para alcanzar otra de sus metas: ser convocado a la ‘Tri’. “Cuando mi juego sea mejor y juegue más, pienso que puedo ser considerado. Este año no puedo decir nada porque no he jugado”.



A pesar de ser un talento joven no aparta la mirada del futuro. Aún no define a qué se va a dedicar una vez se retire, pero es cauto en la parte económica. “Estoy tratando de invertir bien. Quiero comprar una casa en España”.



Consultado sobre la posibilidad de jugar en Ecuador, dijo que su prioridad es seguir en el exterior. “No descarto ir a Ecuador en un futuro, pero todavía no, tal vez puede ser en el final de mi carrera”, finalizó el mediocampista.