El ecuatoriano mediocampista Joel Valencia confesó ser hincha de Emelec

El ecuatoriano Joel Valencia se entrena en su casa, mientras espera que las autoridades del Reino Unido den el visto bueno para que las actividades deportivas se reanuden.

Desde su casa, en Inglaterra, el mediocampista del Brentford FC, aseguró que está trabajando con el objetivo de ser convocado a la Selección de Ecuador. Le ilusiona vestir la casaquilla tricolor en unas eliminatorias, así como lo hicieron otros.

"Mi objetivo es llegar lo más alto que pueda pero también sabiendo que la carrera es muy corta y nosotros dependemos del futuro económico", aseguró Valencia, en una entrevista con Radio Sucre.

En la charla recordó cuando el FC Barcelona le propuso unirse a la Masía. El tricolor entonces era juvenil.

"Lo del FC Barcelona era cuando tenía 15 años, cuando estaba en el Zaragoza, yo tomé la decisión de quedarme ahí, era feliz y entrenaba con el primer equipo. Han habido equipos que se ha tenido contactos", asegura.

"Yo siempre he dicho que soy hincha de Emelec, me gustaría jugar ahí. He visto cómo ha crecido Independiente del Valle a nivel internacional", aclara.

Sobre la llegada del DT Jordi Cruyff a la Selección, aseguró estar cconfiado con el proyecto. Incluso asegura que el pasado del holandés en el FC Barcelona será clave para empezar a marcar diferencia en la Selección.

"Veo que tiene buena pinta, es un proyecto, las cosas no se dan de un momento a otro. Jordi Cruyff estuvo en FC Barcelona, conoce sobre la metodología", aclaró.

Joel Valencia fue uno de los primeros legionarios en enviar ayuda al país. Lo hizo a Quinindé, donde nació y creció hasta los 8 años. Allá recibieron alimentos y mascarillas.

"Yo no gano millones para donar tanta cantidad pero sí en el pueblito donde yo me crié. Hablándolo con mi madre decidí enviar dinero para hacer cajas de alimentos para ayudar a esas familias, luego envié mascarillas", puntualizó.