Joel Estupiñán, medallista de Ecuador Sub 20: ‘Qué ganas de jugar la Copa América’

Las imágenes de Joel Estupiñán con una placa de bronce en las manos, entre lágrimas, sentado en un rincón del podio del Mundial Sub 20 de fútbol, conmovieron al planeta. Acababa de recibir junto a sus compañeros de la Selección de Ecuador el reconocimiento por el inédito tercer lugar en el torneo universal.

Más tarde, Joel explicaría lo que vivía ese 14 de junio del 2019 durante la premiación, un momento íntimo entre él y su medalla, aislado de los flashes y zoom de la transmisión del Mundial, con sus emociones en su madre, quien murió cuando era bebé; su hermana, fallecida por un infarto, y su padre, Carlos Estupiñán, en el desempleo.



“Este triunfo es para ti mami Mely y ñaña Gisela, sé que me están viendo desde el cielo, las amo y las extraño. Cada lágrima valió la pena ojalá estuvieran aquí. Gracias Ecuador. Mil gracias”, escribió en Twitter el jugador de los registros de Mushuc Runa.



“Qué ganas de jugar la Copa América”, dijo Joel Estupiñán el lunes 17 de junio del 2019. “Pero como dice el profe Célico esto es paso a paso. Vamos Ecuador”.

Fue un orgullo vestir la camiseta de la selección no hay honor más grande, me voy a esforzar todos los días para llegar a la mayor. Que ganas de jugar la Copa América pero como dice el profe Celico esto es paso a paso. Vamos Ecuador!!! 🇪🇨⚽️ — Joel Estupiñan ✪ (@luisestupinan7) 17 de junio de 2019



Jorge Célico es el entrenador de la Selección de Ecuador Sub 20 que consiguió el histórico tercer lugar en un Mundial de la categoría, tras vencer a la favorita Italia en Polonia. La Selección mayor de Ecuador juega actualmente la Copa América 2019 en Brasil y en su debut perdió por goleada frente a Uruguay (4-0), bajo la dirección del seleccionador Hernán ‘El Bolillo’ Gómez.

“Fue un orgullo vestir la camiseta de la Selección” Sub 20, agregó el joven Luis Joel Estupiñán García, quien el domingo regresó a Ecuador junto a los muchachos de la Sub 20, con un arco de agua para el avión que traía a los medallistas y la ovación de hinchas entre banderas tricolores en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. “No hay honor más grande, me voy a esforzar todos los días para llegar a la mayor”.