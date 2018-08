Jhon Jairo Cifuente se ilusiona con jugar en el exterior

LEA TAMBIÉN

El futuro de Jhon Jairo Cifuente aún no está definido. El goleador de la Universidad Católica y del Campeonato Nacional aseguró hace dos semanas que su ciclo en este club había terminado. A pesar de ello sigue jugando y anotando para los ‘camarattas’.

El domingo, ante Aucas, marcó su gol 26 de esta temporada e igualó una marca que hace 49 años la tenía el uruguayo Francisco Bertochi (26 tantos en 26 fechas).



Esto reabrió el interés de clubes del extranjero y las especulaciones de un posible fichaje. Los rumores ganaron fuerza ayer, después de una publicación del diario brasileño Lance, que afirma que hay interés del Santos de contratar al atacante de 26 años.



En su versión digital aseguran que el esmeraldeño fue ofrecido al Santos, que pagaría cerca de USD 4 millones por sus servicios. Incluso, José Carlos Peres, presidente del club, habría recibido la oferta y estaría interesado en cerrar la negociación o la del argentino Marco Rubén, quien llegaría desde Rosario Central.



Según Miguel Almeida, presidente de Católica, hasta la fecha no hubo ofertas en concreto por Cifuente. Esperan que haya algo formal para decidir si saldrá o no el goleador más efectivo de la temporada.



“Están circulando en redes sociales muchos rumores de clubes interesados en Cifuente. Hasta el momento no me ha llegado a mí, ni a Francisco Egas (directivo del club), propuesta alguna. Hablan de México y Brasil, pero no hay nada en concreto”, dijo Almeida.



El atacante ya se ilusiona con salir del país. Ayer confesó que le gustaría ir al Santos, aunque agregó que nadie le ha comentado al respecto y que está en permanente diálogo con la dirigencia para resolver el tema de su futuro deportivo.



“Estamos esperando que en este mes llegue una oferta formal para salir, si no tendré que quedarme en el equipo. El sueño de uno es jugar afuera y sería muy lindo jugar en ese equipo tan grande como Santos”, dijo Cifuente.

Según el portal de O’Globo, Marco Rubén estaría más cerca de llegar al Santos que Cifuente. Las negociaciones por el argentino estarían avanzadas y en los próximos días se confirmaría su contratación.



Cuca, el DT del Santos, buscaba un delantero que reemplazara a Ricardo Oliveira. Entres sus opciones estaba el ecuatoriano, el argentino y dos jugadores brasileños.



“No es el momento de contratar jugadores extranjeros, por el tema de la adaptación. Esta semana nos reuniremos con la dirigencia para decidir a quién traemos”, dijo Cuca hace unos días. Así lo publicaron diarios de Brasil.



Cifuente había descartado ofertas del Medio Oriente, porque su idea era permanecer en la Selección ecuatoriana, en donde se encuentra suspendido indefinidamente. “Dios permita que salga algo positivo por el bien de mi familia. Hay que esperar todavía para que se concrete algo”, indicó el atacante.