Jhonatan Narváez pide a los jóvenes elevar el nivel del ciclismo

La Vuelta a España era la carrera principal que constaba en la agenda de competencias de Jhonatan Narváez, ciclista del Team Ineos de Gran Bretaña. El covid-19 cambió sus planes y ahora aguarda las disposiciones de su equipo.

“Todas las mañanas tenemos contacto con uno de los directores deportivos. Él nos da la tabla de entrenamiento y nos cuenta las novedades. Ya son tres semanas que trabajamos sobre el rodillo, así hacemos más llevadera esta cuarentena”, destacó el ciclista nacido en Sucumbíos.



Desde Ibarra participó de un conversatorio organizado por Podio 593, a través de la aplicación Zoom. Se entrena por dos horas sobre la bicicleta en un rodillo. Suma una hora más de ejercicios abdominales y, finalmente, una sesión de estiramientos. “Desde que empezó la cuarentena no he recibido masajes deportivos”.

Esas tres horas de pedalear están lejos de las cinco a seis horas que realiza en la carretera, con un desnivel de hasta 4 000 metros de altitud. Cuando suma esa cantidad de trabajo, le dedica una hora a ejercicios de estiramiento, actividad que le permite cuidar la musculatura y su recuperación.



“Estamos algo ansiosos por salir ya a entrenarnos en la carretera, ahí es donde se entrena mejor, pero hoy tenemos que acatar las disposiciones de las autoridades. Hay que ser optimistas y esperemos que pronto acabe esta cuarentena”.

El ecuatoriano Jhonatan Narváez, de 23 años, estuvo en el Tour Colombia en febrero pasado, con su equipo Ineos. Foto: Team Ineos

Diariamente envía los registros de sus prácticas a sus directores y se lamentó que el fin de semana no pudiera hacer una práctica colectiva, a través de una plataforma virtual, pues su rodillo carecía de la conexión al programa de Ineos.



Como integrante de un equipo World Tour, la máxima categoría del ciclismo profesional, dijo que en el país no ve a ningún ciclista de las categorías juveniles y prejuveniles que se proyecte a esa división, donde también están Richard Carapaz y Jonathan Caicedo, quien forma parte del EF Education First de Estados Unidos.



“Cuando salimos a entrenarnos con Richard nos hacemos esa pregunta, si habrá otros ciclistas con el hambre de llegar a ganar carreras, un ‘berraquito’ que se atreva. No hemos visto uno así. Me he fijado en los entrenamientos que se realizan y no tienen comparación con lo que realizábamos cuando estuvimos en esa categoría”.

“Pido a los chicos que se atrevan a soñar, porque si tienen motivación de entrenarse con más exigencia, se elevará el nivel en el país”.



Narváez, que desde hace cuatro años compite en Europa, dijo que mira a Alexander Cepeda (hoy en el Androni de Italia) y a Jefferson Cepeda (Caja Rural de España), como dos ciclistas con posibilidades de llegar a equipos del World Tour.



Este año comenzó su agenda deportiva en el Tour Colombia que se realizó la segunda quincena de febrero. Luego vino al país para hacer sus entrenamientos antes de iniciar su gira por Europa. En su agenda de competencia tenía previsto correr dos clásicas en Bélgica y su competencia principal este año era la Vuelta a España, cuya realización está prevista para agosto. “Debemos esperar porque no hay nada confirmado”.



Narváez está en desacuerdo con aquella propuesta de hacer una sola carrera que incluya 7 días en Italia, 7 días en Francia y otros 7 días en España para reemplazar el Giro, el Tour y la Vuelta.

Lo que sí pidió es que el nuevo calendario de competencias comience cuando la pandemia haya desaparecido. “En Europa las carreras se realizan con mucho público en las calles, sería un riesgo para nosotros porque hay mucho contacto”.



Origen. Jhonatan Narváez nació el 4 de marzo de 1997 en el Playón de S. Francisco, Sucumbíos.



Palmarés. Batió récord mundial y panamericano de los 3 000 metros en persecución, el 2015. Ganó Circuito de Ardennes, en Francia,